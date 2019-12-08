2019第36屆曾文水庫馬拉松熱情開跑　黃偉哲為選手們加油

▲2019第36屆曾文水庫馬拉松賽」8日上午7時開跑，13國3700人選手齊聚曾競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府與中華民國田徑協會共同主辦的「2019第36屆曾文水庫馬拉松賽」8日上午7時開跑，這場最老牌CP值超高的經典賽事，今年已邁向第36屆，計有近3700人、13國選手齊聚曾文水庫。

其中最年長的選手為路跑組81歲，年紀最小的是健康休閒組5歲，將一同挑戰全國歷史最悠久的路跑賽事；中華民國田徑協會翟學電副理事長、台南市體育總會張永泉副理事長、台南市體育總會陳良乾秘書長、洪玉鳳議員皆親臨現場為各位選手加油，李文正議員更是加入挑戰組和大家一同開跑。

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黃偉哲市長表示，不管是全馬、半馬還是挑戰組、親子組的，都能感受大家充滿了健康與活力，在低溫的清晨即著輕薄的運動衫在暖身，市政府會全力配合推廣全民運動，不遺餘力地舉辦各項體育活動，跑完有三十六年歷史的曾文水庫馬拉松後，下一棒是「2020台南古都國際半程馬拉松」，將於2020年3月1日在永華市政中心廣場舉行，除了新增10公里挑戰組更規劃了超豪華美食大道！歡迎所有愛好運動的朋友一起來台南參與我們各項馬拉松活動。

曾文水庫馬拉松是少數以水庫為主軸的馬拉松賽，也是跑友眼中深具挑戰性的賽事，因賽道沿線擁有渾然天成的景致，且繞著曾文水庫的環水庫道路，涼爽靜謐空氣中搭配著美好的湖光山色，著實美好，而緊接著竟是高達近200公尺的落差及接踵而來的挑戰，考驗著跑友體力與意志力，擊退不少馬場新鮮人。

體育處進一步指出，本賽事以「全程封路」為最大特點，讓選手可以安全無慮的盡情奔跑，且為提供優質賽道及品質已申請路線認證，讓跑友更安心及放心參與其中。

Kimemia Njogu以2小時28分22秒勇奪冠軍，女子組則由陳玫雯以3小時17分13秒蟬聯冠軍；挑戰組（21.3公里）男女冠軍分別由康昭賢及廖婉琳奪下后冠；路跑組（12公里）男女冠軍分別由趙宥瑞及郭沛靈搶下。

此外，曾文水庫馬拉松除了是全國歷史最悠久的馬拉松，同時也是最有溫度的馬拉松，賽事工作人員多數都是由台南市體育總會志工委員會、退休及現任校長、老師所組成，身體力行推動體育運動，且現場還有提供貢丸熱湯、熱薑茶及在地水果，提供選手最有溫度的服務。

在曾文水庫馬拉松落幕後，緊接著迎接「2020台南古都國際半程馬拉松」，將於2020年3月1日在永華市政中心廣場舉行，2020年除了新增10公里挑戰組更規劃了超豪華美食大道，屆時，歡迎所有愛好運動的朋友一起來台南體驗嶄新的古都半程馬拉松。