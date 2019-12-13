張善政批小英「沒生小孩」 民進黨批落伍：請對全台灣女性道歉！

▲蔡英文、張善政。（圖／ETtoday攝影中心）

記者蔣婕妤／台北報導

韓國瑜搭檔、國民黨副總統候選人張善政12日提到，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，遭批是歧視單身女性。不過，張善政並不認為自己有失言，讓民進黨痛批，國民黨泱泱大黨腦袋裡只有生殖器，非常落伍，「請對全台灣女性道歉！」

張善政不認為自己有歧視，13日上午受訪時，完整重述昨天的講話，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，後續醫療應如何處理。

蔡英文總統連任辦公室發言人林靜儀、簡舒培、顏若芳13日召開「善後屢出歧視惡言 心存善念才有善政」記者會。身為醫師的林靜儀表示，要幫張善政複習健康教育，「請不要用生理資格論，來認定一個人能不能治理國家，治理國家靠的是腦袋，不是生殖器。」

林靜儀狠批這種想法非常落伍，「他們從來沒思考過女人有腦，原來女人是用腦袋在做事情。泱泱大黨腦袋裡面只有生殖器，你不用對蔡英文道歉，你要對全台灣所有男性和女性道歉。」

對於張善政不願意道歉，只「收回」爭議言論。嚴若芳痛批，「要不要收回取決於張善政，但是我覺得要道歉，收回跟道歉不一樣，當你把對方傷害了之後、與論撻伐了，好那我從講一次，這是道歉嗎？以為你在傳LINE嗎？傳出收回就可以了嗎？身為國民黨副總統候選人，這是處理失言的態度嗎？」