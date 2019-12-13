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張善政失言連發！民進黨狠酸：韓國瑜真的是超強病毒

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▲蔡英文辦公室發言人林靜儀、簡舒培、顏若芳召開「善後屢出歧視惡言 心存善念才有善政」記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蔡英文辦公室發言人林靜儀、簡舒培、顏若芳召開「善後屢出歧視惡言 心存善念才有善政」記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

韓國瑜搭檔、國民黨副總統候選人張善政12日提到，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，挨批是失言。民進黨13日召開記者會，痛批張善政失言連連，狠酸韓國瑜「真的是超強病毒」，讓原本文質彬彬的張善政也口出惡言。

不過，張善政不認為自己有歧視，13日上午受訪時，完整重述昨天的講話，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，後續醫療應如何處理。

蔡英文總統連任辦公室發言人林靜儀、簡舒培、顏若芳13日召開「善後屢出歧視惡言 心存善念才有善政」記者會。民進黨整理張善政近期失言語錄，包含歧視年輕人、詛咒行政院長蘇貞昌住院，以及歧視蔡英文沒生小孩等。簡舒培狠酸，韓國瑜真的是超強病毒，讓文質彬彬的張善政口出惡言、這麼多的歧視，「現在大家都說，近朱者赤、近韓者歧視，自從張善政當了韓國瑜的國政顧問團團長，表現連連讓人訝異。」

簡舒培強調，講錯話就應該道歉，不是繼續硬拗，「請你跟現在社會各階層努力工作為國家奉獻的女性道歉！我們非常努力，我們不是生理男性，但努力為國家奉獻，別把女性當籌碼，我們不是被利用的，請收回對未婚女性的攻擊，我們非常努力。」

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