陳宜民為推女警「鞠躬道歉」　盼勿模糊卡神案焦點

▲陳宜民向女警致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

日前國民黨立委為抗議「卡神」楊蕙如養網軍案，前往外交部抗議，卻與警察爆發推擠衝突，立委陳宜民被拍到用手拍飛保六女警帽子，引發軒然大波。對此，陳宜民13日現身立法院，面對記者訪問時表示，願意跟該名女警致上最誠摯歉意，希望風波能早日平息，並鞠躬道歉。

陳宜民表示，他在臉書上第一時間已經對女警致上萬分歉意，他今天再次跟女警致歉，如果因動作推擠太大，造成她不舒服，以及外界給她壓力影響到她的生活，「我願意跟她致上最誠摯歉意，希望風波能早日平息」，說完並鞠躬道歉。

陳宜民話鋒一轉表示，選戰剩不到一個月，重點是哪一個總統候選人可以提出政策牛肉，讓選民做判斷，這才是注意的焦點，「上週發生這件事，希望大家不要模糊焦點，其實我們去外交部重點是幫蘇啓誠處長伸冤，希望吳釗燮給國人交代，這是最主要初衷」，他強調，不要再用網軍抹黑任何政治人物，很多事情應公開透明的攤在陽光下，讓民眾做選擇。

至於外交部打算提告，陳宜民認為，吳釗燮的作法不恰當，因為當天早上八點已跟外交部聯絡人通知，希望部長見個面，他們也沒說不行，去了以後沒想到被擋在門外，連車子都開不進去，甚至保警粗暴對待立委，「我是黨團幹部，我也著急，救護車是我叫的，因為看到陳玉珍委員被壓到喘不過氣，林奕華委員腳也受傷，但是當台大醫院救護車來了，保警也不願意開門讓車進來，最後是擔架抬進來，我們扶著委員下階梯，這些都是不合理的狀況。」

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