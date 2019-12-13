供桌香灰未斷現神蹟！他膜拜拍照忘了拍神明　攝影高手警出動PS大神

▲台中松安派出所巡佐陳俊男成功將玄天上帝神尊與香灰未斷的情形合成。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

民俗說法中，香灰未斷且直直垂落是相當罕見的情形，被視為神明顯靈。台中市一名年約60多歲的男子阿誠（化名），因為看到公司內祭祀玄天上帝的香灰未斷的「神蹟」，激動地拿起手機拍下該景象，事後卻發現神尊的聖顏沒有入鏡，十分懊惱。他先到沖印店求助，但沖印店表示沒有辦法後製出合成影像；他又聽聞「電視裡都演警察解析照片能力很厲害」，抱著一絲希望轉向警方求助，沒想到派出所員警真的一展攝影長才，將神像、香灰合成修整成功，讓阿誠驚喜不已。

台中市第五警分局西屯區松安派出所表示，2日18時許，阿誠帶著2張A4的彩色照片進到派出所，懇切的詢問有沒有員警能夠幫忙，員警向阿誠了解後，才知道他就業於礦業公司，他看到公司內祭祀的神尊前的香爐，其中一炷香灰竟是燒完未斷，認為是神明顯靈，趕緊用手機拍下。

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▲阿誠趕忙將香灰未斷的情形拍下，卻未將神尊聖顏拍進。

然而阿誠過於慌張，只拍下纏繞灰燼的炷香，神尊全景沒有一併完整拍攝，事後發現沒有神尊聖顏時，該炷香的灰燼卻已落下，無法再次捕捉畫面，非常懊惱。他先到沖印店請求店家幫忙，但店家表示無法、也無暇合成照片或後製修圖，不過店員向他說，「電影、電視連續劇都有演出警察鑑識、解析照片能力很厲害，可以去附近的派出所找警察試看看！」。

於是阿誠抱著一絲希望，拿著香灰未斷及神尊聖顏的2張照片，走進派出所求助。所內多位員警知情後，熱心建議可以下載時下流行的手機修圖APP試試看，但資深巡佐陳俊男卻表示，阿誠的那2張照片成像不佳，暗處細節及神尊上方留有日光燈殘影，畫素也不夠，難以修圖。

陳俊男隔日利用上班前的空檔，帶著自己的攝影器材前往到阿誠任職的礦業公司，為他重拍玄天上帝的神尊，再將原有的「顯靈香灰」照片，一併交給攝影同好合成後製；再隔日，陳俊男與友人通力合作將照片修整完成，當他把照片交給阿誠時，連礦業公司老闆、董事也都驚喜連連，特別感謝陳俊男大力幫忙，並說會好好珍藏這張照片，還將照片放大掛在公司，希望在神明庇佑下，生意更顯興榮。

▲經陳俊男與友人合作，成功將香灰與神尊聖顏同框。

陳俊男表示，他攝影技巧除自學6年，平時也會利用勤餘時間參與台中市攝影學會的外拍學習活動，今年8月也獲得了台中市政府觀光局舉辦的「我是登山王」大坑步道攝影比賽金牌，也以「魚鷹獵魚」奪得攝影學會舉辦的生態攝影比賽金牌獎。他開心地說，民眾有求於警，適其所學，當然會主動熱心助人。

松安派出所長張元瑞也說，員警對民眾多一份的主動關懷協助，民眾會相信警察是竭力相助的，而且還臥虎藏龍，這樣的服務也建立了良好的警民互動關係。

▲陳俊男作品「我是登山王」獲得大坑步道攝影比賽金牌。

▲陳俊男作品「魚鷹獵魚」勇奪攝影學會生態攝影比賽金牌。

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