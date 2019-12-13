快訊／台中港南堤化學槽車翻覆「丙二醇甲醚外漏」…閃火點32°C！警消搶救中

記者李忠憲／台中報導

台中港務消防隊13日早上近9點時接獲台中港警總隊南泊查驗警員報案稱，南堤八路近中南橋轉彎處有油罐車翻覆，不確定疑有無人員受傷。消防隊立刻出動人車前往，人員到場時發現，現場車輛為載運危險物品槽車翻覆，40歲駕駛邱姓男子左手掌割傷，送往梧棲童綜合醫院治療，無生命危險。但槽車破損，載有30公噸的化學液體丙二醇甲醚有外漏情況。

▲台中港南堤有化學槽車翻覆，警消到場戒護。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼化學槽車翻覆，載有丙二醇甲醚有外漏情況。（圖／記者李忠憲翻攝）

由於丙二醇甲醚非水溶性物質，消防隊立刻加派所屬分隊出動各式消防車共5車11人出勤另中龍鋼鐵消防隊支援1車3人、西碼頭區域聯防小組2車26人，到場警戒。現場拉起警戒線並架設固定式砲塔防護。另有義消及西碼頭區域聯防小組成員陸續到場支援，進行危險品止漏防護。

消防隊表示，丙二醇甲醚閃火點為攝氏32度，屬易燃性液體，對眼睛及呼吸道刺激危害，應遠離火源。目前現場進行止漏及安全防護，待業主吊車及空槽車到場，將進行車輛扶正及剩餘危險物品移槽作業。

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