「吃飯了！」豐原工人下鋁梯竟踩空　3米高摔下小腿骨折

▲消防隊將墜傷的工人送上救護車，送醫治療。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

豐原傳出工安意外！林姓板模工領班11日在南陽國小教室工地遇中午吃飯時間，聽到同事喊說「來吃飯了！，林男走鋁梯下來卻疑似不小心踩空，直接從3公尺高度摔落地面，經送醫後發現右小腿骨折，所幸無生命危險，目前已轉院治療中。

台中市消防局11日中午獲報，豐原區南陽國小內的教室興建工地發生意外，有工人從高度約3米處摔落地面，消防隊立刻出動人車前往，到場後發現，70歲的林姓男子躺在地上，無法起身，但意識清楚，經初步檢傷發現他右小腿開放性骨折，經包紮固定後，用擔架抬上救護車送往衛福部豐原醫院急救，隨後轉院到中山醫藥大學附設醫院治療。

▲消防隊獲報，出動救護車到現場。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，林姓男子是該工地模板工領班，當時中午時分聽到同事在一樓喊說「來吃飯了」，他立刻走鋁梯要走下樓，卻疑似不慎踩空直接摔下來。

台中市勞檢處表示，經了解，工人使用鋁梯合格，將調查承包商是否有其他明顯違失，如有將依法開罰。

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