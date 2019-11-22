發現隱藏版打卡景點！在他的鏡頭下，土耳其建築都是彩虹色　

城市街道的風景，是給旅客的第一印象，你對於土耳其又有什麼印象？是熱鬧的熱氣球還是莊嚴的清真寺？土耳其攝影師葉納．托倫（Yener Torun）花了許多時間在自己居住的城市裡漫步，他特別注意有著彩色外觀的當代建築，而不是歷史古蹟，想要打破別人眼中刻版的土耳其風景。

從 14 歲起就在伊斯坦堡生活的Yener Torun，希望別人可以透過他拍攝的照片看到不一樣的伊斯坦堡，所以他開始拍攝繽紛多彩的建築物，並在社群網路上分享他的作品。

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Torun所拍下的建築物大都以幾何構圖為主，色彩明亮繽紛搭配簡約線條，並利用顏色跟光線打造令人驚豔的照片。Torun表示「在整個城市的每一個角落都有可能找到啟發靈感的東西，即使不會每次都發現漂亮的東西，但是仍會找到一些原始的東西。即使某些東西也許是暴行所遺留的痕跡，但如果找到最佳角度將它轉變為藝術品，這樣我也很滿足了。」

圖文來源／my modernmet、Yener Torun Instagram

（完整文章請看城市美學新態度）

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