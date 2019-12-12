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台灣燈會主展區規劃「好神宗教燈區」　齊聚眾神護台灣

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▲▼台灣燈會主展區設好神宗教燈區。（圖／台中市政府提供）

▲台灣燈會主展區將設好神宗教燈區。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台灣燈會將在台中舉行，台中市民政局有鑑於大台中宗教風貌多元，境內有佛教、道教、基督教、天主教、天帝教及藏傳佛教等多元團體，將在主展區森林園區規劃「好神宗教燈區」，邀請各宗教團體佈燈展現各自文化內涵，不僅呈現台中包容共好精神，也齊聚眾神為民眾祈福，集氣、護佑台灣。

台中市民政局長吳世瑋表示，「好神宗教燈區」有台灣媽祖聯誼會主動響應，召集35個宮廟參與設置以天壇呈現的「媽祖燈區」。佛光山惠中寺也響應設置「行道天下、福滿人間」燈區，以敦煌石窟為核心，布置有蓮花、許願池，描述玄奘大師取經的艱辛與偉大；台中市佛教會、大台中佛教會、慈德慈惠堂、慈濟、道教總會、天主教、基督教、天帝教及藏傳佛教也有專屬燈區，民眾可體驗不同宗教文化風貌。

他說，燈區整體規劃以溫暖的橘、紅、黃色為主軸，帶出信仰撫慰人心的溫暖感受。入口則以「台灣四季如春、春節歡樂氣氛」為設計意象，藉著四面「春」字迎接民眾，再進入運用不規則的方形燈架排列及燈光變化的「璀璨大道」，透過紅紫至深藍的漸層燈光效果，讓民眾感受奇幻科技感，為傳統宗教文化賦予新意。

吳世瑋說，「台中好神、多元共榮！」，「好神宗教燈區」是為讓民眾了解台中市各宗教文化，歡迎民眾來2020台灣燈會近距離欣賞花燈藝術，也透過宗教燈區了解各信仰代表的意義，體驗不同宗教文化風情。

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