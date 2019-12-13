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竹科OL拍大尺度遭「攝後不理」！說好互惠卻被偷賣照　電眼女模爆：還有其他受害者

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▲▼楊姓女模。（圖／翻攝楊姓女模臉書）

▲楊女發文控訴攝影師互惠攝影「攝後不理」，還把她的照片貼在私人推特上營利。（圖／翻攝楊姓女模臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位平時有在兼差外拍小模的電眼竹科OL，日前接受一位辜姓攝影師邀約，說好接受大尺度的「互惠攝影」，豈料拍攝完成後攝影師便不讀不回。竹科OL透過粉絲私訊告知，才知攝影師擅自把她當初拍的裸露性感照放到需繳費加入的私人推特，她一怒之下在臉書發文抱怨此事，還透露有其他受害者。

▲▼楊女發文控訴攝影師互惠攝影「攝後不理」，還把她的照片貼在私人推特上營利。（圖／翻攝楊姓女模臉書）

▲楊女發文指出攝影師跟她約定好互惠攝影，但結束後一直沒把照片給她。

楊姓小模11月底在臉書發文指出，她在10月21日接受辜姓攝影師邀約到旅館拍攝大尺度性感照，並說好互不收取勞務費用，但攝影師必須把照片給模特兒的「互惠攝影」。豈料拍攝結束後，攝影師遲遲未給照片，11月9日楊女私訊詢問對方，攝影師都是相當久才回文，並說過幾天再傳。

但楊女遲遲沒拿到照片，還被粉絲私訊告知，攝影師把當天拍攝的大尺度照片放在他「私人營利推特」上，楊女得知後傻演，忍不住在臉書發文抱怨，攝影師見到後馬上私訊楊女說「不懂妳發文是什麼意思耶，這樣照片還要給妳嗎」。

▲▼楊女發文控訴攝影師互惠攝影「攝後不理」，還把她的照片貼在私人推特上營利。（圖／翻攝楊姓女模臉書）

▲▼楊女發文控訴攝影師互惠攝影「攝後不理」，還把她的照片貼在私人推特上營利。（圖／翻攝楊姓女模臉書）

▲▼楊女發文控訴攝影師互惠攝影「攝後不理」，還把她的照片貼在私人推特上營利。（圖／翻攝楊姓女模臉書）

▲攝影師看到楊女的發文後，私訊「這樣還要把照片給妳嗎？」

對此楊女則說「我發文就是文章的意思啊，你圖放在哪裡我沒意見，可是三個禮拜不讀不回的，昨天看到訊息也不回我之前的訊息，對於一個合作對象這是什麼態度，你可以接受你的合作對象這樣對你嗎」。但攝影師仍認為被抹黑，2人經過爭論後，攝影師對楊女的訊息便不讀不回。

此事在互惠攝影社團引起討論，社友留言說「好扯二十天」、「是否應該成立受害者聯盟？？才知道有多少人」；另外也有原本欣賞辜姓攝影師的社友感到訝異，留言說「好不負責任.....真的從欣賞變厭惡了」、「我也是 一開始欣賞他的」、「是否應該成立受害者聯盟？？才知道有多少人」。

▼楊女透露還有其他受害人。（圖／翻攝楊姓女模臉書）

▲▼楊女透露還有其他受害人。（圖／翻攝楊姓女模臉書）

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