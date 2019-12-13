吃飯吞進4cm魚刺！他急忙「配飯嚥下」當場貫穿食道…刺進主動脈命危了

▲男子誤吞魚刺後趕緊「配飯嚥下」，沒想到食道被貫穿了。（圖／翻攝自湖北日報）

記者朱世凱／綜合報導

家住湖北省咸寧市的林姓男子近日吃魚時，不小心吞下魚刺，導致喉嚨出現刺痛感，他為了將魚刺往下帶至胃部，於是趕緊再吞2口飯，沒想到疼痛感不僅沒減輕，魚刺還當場貫穿食道，卡進胸主動脈（Aorta thoracalis）裡頭，情況相當危急。醫師檢查後，擔心主動脈破裂發生大出血，只好先將血管缺口堵住，再小心將4公分魚刺取出，順利完成手術。

據《湖北日報》報導，林男上（11）月27日吃魚時，突然感覺有魚刺卡在喉嚨，所以立刻配了2口飯想將異物強行嚥下，不料食道當場被刺穿，2天後甚至出現劇烈胸痛，只好趕緊至武漢大學人民醫院掛急診。

醫師魏捷檢查後表示，如果盲目拔出魚刺，必定會導致主動脈出現破洞，間接大出血，於是召集胸外科、心血管外科、耳鼻喉部頭頸外科、消化內科、介入性診療放射科、麻醉科等醫師進行會診。

▼長達4公分的魚刺最後幾乎整個刺進主動脈裡頭。（圖／翻攝自湖北日報）

醫療團隊最後確定使用微創手術方式解決困境，先由心血管外科專家為林男植入主動脈支架堵住血管缺口，再由消化內科專家嘗試進行消化內鏡下微創取刺。11月29日下午，醫師順利將已經糜爛的血管缺口堵住，但是魚刺卻隨著食道蠕動以及主動脈內血流的衝擊下，被帶至其他地方。

胸外科主任黃杰只好從右側進行開胸手術檢查胸腔，最終發現魚刺幾乎整個卡進主動脈裡，只好小心翼翼拔出這根4公分長的魚刺，讓林男脫離險境。醫師最後表示，當天也有一名病患因為強行吞下魚刺，導致食道穿孔併發縱隔腔炎，因此，民眾如果誤吞魚刺千萬不要隨意自行處理，最科學的方法就是第一時間就醫，避免悲劇發生。

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