看屋驚魂記！台中夫妻+房仲受困豪宅電梯　卡20分鐘險崩潰

▲台中夫妻賞屋看豪宅，未料竟受困電梯20分鐘，險些崩潰。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

日前台中市南屯區一對夫妻原本滿心期待參觀出售中的豪宅，沒想到「豪宅之旅」還沒開始，卻先上演一場電梯驚魂。夫妻倆與帶看的屋主搭乘電梯時，電梯不明原因停擺，三人在電梯內受困20分鐘，最後報警求助。警察與消防人員接獲通報後立即趕往現場，先成功解鎖屋外密碼鎖進入屋內，再拿出扳手等工具撬開電梯門，順利將三人救出。

據了解，這對夫妻有意在南屯區置產，前往益豐路三段的預售豪宅參觀，不料房屋尚未入住，電梯突發狀況求救無門，所幸身上還帶著手機，才能即時向外求援。被救出時，受困的三人如釋重負，直呼「終於出來了」，原本的看屋行程也因此草草結束。

▲警察與消防人員接獲通報後立即趕往現場，火速將三人救出。（圖／記者游瓊華翻攝）



至於電梯為何故障，屋主與受困者也一頭霧水。所幸這場「豪宅參訪驚魂記」並未造成人員受傷，三人平安脫困，頻頻向到場警消致謝。

第四分局呼籲，民眾若不慎受困電梯，務必保持冷靜，切勿自行撬門或強行脫困，以免發生墜落或夾傷等危險狀況，可優先使用電梯內的緊急按鈕或對講機向外求救，也可撥打電梯保養廠商電話，或直接致電119請求協助。等待救援期間保持耐心、穩定情緒，才能確保自身安全。