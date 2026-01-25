　
大陸 大陸焦點 特派現場

北京人大開幕　2026經濟成長目標「5％左右」、促進京台交流合作

▲▼北京市十六屆人大四次會議25日開幕。20260125（圖／記者陳冠宇攝）

▲北京市十六屆人大四次會議25日開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

北京市十六屆人大四次會議今（25）日開幕，由市長殷勇發表政府工作報告。報告稱，2025年北京GDP成長5.4％，2026年GDP成長目標為「5％左右」，並提供不少於10萬個大專院校畢業生就業崗位。同時，要促進京台交流合作。

據報告，2025年，北京全市地區生產總值5.2兆元（人民幣，下同）、成長5.4％、高於大陸全國0.4個百分點，一般公共預算收入成長4.8％，城鎮調查失業率4.1％，居民人均可支配收入實際成長4.4％。

對於今年北京的經濟社會發展主要預期目標，報告提出：地區生產總值成長5％左右，一般公共預算收入成長4％左右，城鎮調查失業率控制在5％以內，居民消費價格漲幅2％左右，居民收入成長和經濟成長同步。

針對2026年，報告強調要增強內需主導能力，鞏固拓展經濟穩中向好勢頭；要堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，不斷增強內需拉動經濟成長主動力作用。

提振消費方面，報告說，要促進商品消費擴容提質，優化「兩新」政策實施，落實綠色消費推進行動，支持汽車、家電等大宗消費；加大對教育、健康、養老、托育等服務消費政策支持，推廣離境退稅一點通辦新模式，大力發展賽事經濟等。

▼北京市長殷勇進行政府工作報告。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼北京市十六屆人大四次會議25日開幕，北京市長殷勇進行政府工作報告。20260125（圖／記者陳冠宇攝）

至於擴大有效投資，報告指出，要持續優化投資結構，加強產業投資，增加民生改善型和消費升級型投資，發揮中央單位、市屬企業投資能力，面向民間資本推介重大項目總投資不低於2000億元。

發展「高精尖」產業部分，報告提出，要鞏固壯大實體經濟根基，推動積體電路重點項目擴產量產，高水準建設國際醫藥創新公園，全生態鏈推進綠色先進能源、新能源汽車、機器人、商業航天等重點項目。

報告提到，要健全大陸全國統一大市場建設落實機制，推進要素市場化配置綜合改革試點，優化新領域新業態市場准入環境，常態化開展政策措施公平競爭審查，綜合整治內卷式競爭。

此外，報告稱，要促進高質量充分就業。2026年實施穩崗擴容提質行動，城鎮新增就業不少於28萬人。穩定大專院校畢業生等重點群體就業，提供不少於10萬個大專院校畢業生就業崗位，保持零就業家庭動態清零。同時，優化京港、京澳全方位合作機制，促進京台交流合作。

▼北京市委書記尹力出席會議。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼北京市十六屆人大四次會議25日開幕，北京市委書記尹力出席。20260125（圖／記者陳冠宇攝）

01/23 全台詐欺最新數據

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

