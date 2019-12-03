美前總統卡特出院「歡慶感恩節」才3天　再因泌尿道感染住院





▲美國前總統卡特（Jimmy Carter）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統卡特（Jimmy Carter）日前才因腦部手術康復後返家，和家人度過感恩節，3日又傳出因病住院。卡特此次住院原因是泌尿道感染，週末已經到喬治亞（Georgia）南部醫院住院住療。

美媒「CNBC」報導，卡特創辦的「卡特中心」女發言人康吉利歐（Deanna Congileo）在一項聲明中指出，95歲的卡特週末進到阿里梅克斯市的菲比薩姆特醫療中心（Phoebe Sumter Medical Center，Americus），「他現在覺得比較好了，期待很快就能回到家。我們會在他返家休息更多並康復後，再發出一次聲明。」

過去幾年，卡特遇上了各方面的健康問題，但他都能夠成功克服並康癒出院。2015年，卡特被診斷出惡性黑色素瘤，而且癌細胞已經擴散向身體其他部位。經過手術移除部分肝臟、腦部治療、放射治療和免疫治療後，他向外界表示自己癌症已經被根除了。

2018年春天，卡特因不慎跌倒而接受髖關節置換手術；他在今年10月6日再次跌倒，頭部必須縫上14針。美東時間27號，他才剛剛完成腦部減壓手術，並從艾莫瑞大學附設醫院（Emory University Hospital）休養後返家，結果感恩節週末又換上泌尿道感染。

儘管年邁疾病纏身，卡特仍然經常到田納西州的納許維爾（Nashville，Tennessee），幫助人性之家（Humanity home）的住宅建設。

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