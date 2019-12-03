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子宮才動完手術...前夫翻醋醰暴力喊：滿足妳！她慘被「尿嘴裡」血染全床單

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▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園一名男子懷疑妻子另結新歡，竟不顧對方剛手術完不久硬上。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名男子阿日（化名）懷疑前妻小乃（化名）另結新歡，竟不顧對方剛動完子宮手術，先是痛毆她一頓，接著又性侵對方，導致床單上全都是小乃的血，還尿在小乃嘴裡。法院審理後，依強制性交罪判阿日有期徒刑3年10月，可上訴。

判決指出，阿日與小乃離婚後仍同住一屋，2015年8月28日上午，他認為小乃與其他男人過從甚密，醋罈子瞬間打翻質問小乃，接著又徒手狂毆、打耳光、腳踹小乃；同日下午，他再度出手毆打小乃，還狂扯頭髮，性侵小乃得逞。

由於小乃同年8月1日才進行子宮懸吊手術，要將子宮脫垂部分拉回，醫師建議術後3個月內或傷口完全癒合前要避免性行為，但經阿日一番折騰，小乃下體不斷出血，血染得床單全都是。

小乃崩潰還原事發經過稱，阿日懷疑她與另名男子交往，不斷對她施暴，邊打還邊罵「幹你娘」、「很賤」、「要滿足妳」，又強迫她口交，還尿在她嘴裡、身上，過程中她不停哭喊救命，但仍遭阿日從一樓客廳沿途扯髮拉上2樓房間，更用手狂摳手術處，接著性侵，「我一直流血，床單上都是血」。

小乃哽咽表示，當時阿日更打電話給她人在大陸的父母，瘋狂羞辱，逼她下跪道歉，直到阿日打累了睡著才停手，她這才尋到機會脫逃。

阿日辯稱，事發當日凌晨他與前妻有發生性行為，但早上他送小孩上學後，想跟前妻聊聊，卻聊得不開心，自己就睡著了，醒來已經是傍晚5點，前妻已經不在家了。

桃園地方法院勘驗各項事證後，不採信阿日的說詞，依強制性交罪判阿日有期徒刑3年10月，可上訴。

越想越不對勁！

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