蔡英文反擊張善政歧視：你當初做閣揆為孩子做了什麼？

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨副總統候選人張善政12日說出，「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心」。總統蔡英文晚間反問，「我全面擴大托育補助、健全社會安全網，反觀他當初做行政院長時，為孩子們做了什麼呢？」

蔡英文表示，「今天有人說，我沒生過小孩，不知道家長擔憂下一代的心情。」她反問，「我全面擴大托育補助、健全社會安全網，反觀他當初做行政院長時，為孩子們做了什麼呢？」



「我是女性，我未婚，我沒有小孩，這些身分常常被拿來借題發揮。」蔡英文說，她就像很多投入公共事務的女性一樣，總是加倍努力，拿出更好的成績，想要證明自己。



蔡英文表示，其實女性並不需要刻意向誰證明什麼，歧視的標籤也不該被看成理所當然，時代在進步，台灣在進步，穿裙子一樣可以做好三軍統帥，無論有沒有孩子，也都不會減損我們想為下一代做事的心。



蔡英文說，她希望這場選舉的最後三十天，她和對手之間，可以是優質理性的政策比較，不要充斥著信口開河的歧視和謊言。

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