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王淺秋轟交通部卡愛情摩天輪　「這叫民進黨對得起高雄人？」

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▲韓國瑜競選總部總發言人王淺秋。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜競選總部總發言人王淺秋。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂欣玫／綜合報導

民進黨12日公布最新競選廣告《給台灣一封信》，高雄版內容寫到「石油不能換到自由吧」、「沒有人說要蓋摩天輪」等話語，暗諷國民黨總統候選人韓國瑜。對此，韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋13日批評，「消費選民的民主退步黨，高雄人不生氣嗎？」愛情摩天輪被交通部卡住、打回重練，「是誰在卡高雄建設？」

對於管碧玲12日說「高雄人對不起台灣，是普遍的心情，我們在影片中看到，高雄的主題叫做對不起台灣」，王淺秋痛批，「民進黨就是都這樣消費選民！」民主的真諦是尊重多數人的選擇，每一票投出來都是有價值，現在選民沒投給民進黨便被反過來羞辱。

針對民進黨質疑韓國瑜的愛情摩天輪政策，王淺秋回擊，目前有7家國際廠商投標，港務公司已經簽三方協議同意書，卻因被交通部卡住而打回重練，「是誰在卡高雄建設？」韓市府要高雄大機場、自由經貿區，全被中央酸言酸語當沒發生過，「這叫民進黨政府對得起高雄人？」

王淺秋強調，民進黨去年在高雄落敗，不但不反省高雄人為什麼不投票給他們，竟然開始講出脫序言論，如今管碧玲講的那席話根本就是歧視。「民主退步黨只懂綁架選民，把選民當自己的木偶。」

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