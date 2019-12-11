柯文哲暗示2024最強勁敵　侯友宜：好朋友嘜相害

▲侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲11日接受專訪時鬆口表示，「沒意外的話2024會選總統」，掀起一陣討論，更暗示新北市長侯友宜可能是2024的對手。對此，得知後大笑表示「好朋友嘜相害」。

主持人追問，2024是否一定會選？柯文哲說，卸任反而才專心去選，現在如果去選的話，會同時抓兩頭空。談到下一任2024總統大選，柯說，「沒有意外的話會選」，常常是這樣，人身體狀況要好、沒有意外的話，「我們還是會朝要選舉，還是有做準備，慢慢準備」。

另外被問到侯友宜有沒有可能是2024對手？柯文哲說，有可能，「國民黨這次全滅，最強就是侯，但不要想那麼多，如果侯幹得好，給侯幹，也不是壞事。」

新北市新聞局長蔣志薇轉述說，侯友宜聽到提問時，先是大笑表示，這是柯文哲幫他出的「餿主意」，「好朋友嘜相害」。侯友宜說，所有人都應該為國家做準備，不是說要選總統，每個人都應該在工作崗位上扮演好自己的角色，他謝謝柯文哲的好意。

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