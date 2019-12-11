民眾黨開轟「長照2.0」2026破產　吳欣盈建議採401K退休金制度

▲民眾黨「多元長照 尊嚴老化」記者會，吳欣盈發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

面對高齡化社會，台灣民眾黨11日下午召開「多元長照 尊嚴老化」記者會，直指執政黨提出的「長照2.0」仍有約4成低覆蓋率、日照中心不足及居家服務人力缺口等問題，且財源以採稅為主，預計在2026年台灣邁入超高齡化社會之際，長照基金就會破產。

針對長照議題，民眾黨提出提出三大政策方針：1.開放態度討論保險、2.鬆綁民間機構並提出誘因以擴大長照網、3.健全長照人力培育及重塑專業價值。未來可從產業觀點切入，包括智慧輔具、數據科技人工AI等台灣優勢，配合政府智慧城市的智慧醫療項目，以完善台灣的長照服務制度。

名列民眾黨不分區第二席的張其祿表示，台灣在去年就進入「高齡社會」，接著再7年，預計2026就會有20%以上的65歲老人，變成真正的「超高齡社會」，屆時將有100萬的失能老人，按照目前長照2.0的設計，長照基金稅收以菸捐、菸稅、遺贈稅，「這到2026會破產，真正變成超高齡社會就破產，這時候怎麼辦？」

張其祿呼籲，財源不穩要正視，稅、保雙軌要納入考量，若要提高覆蓋率、錢又不夠的話，要從比較接近保險制度來談這問題，就應像日本「介護險」制度，強制40歲以上民眾強制納保。

針對人力部分，張其祿提到，要扭轉社會形象、開發人力資源，民眾黨主張照服專業人力應做更精緻證照規劃分級，分為一般、失智照服，來按照專業程度，不同程度管控，並提高照服人力的社會形象，也提供外籍看護訓練，至於產業面，盼結合醫療研發優勢，發展長照產業鏈。

另外，列名不分區第7名的吳欣盈表示，人生需要麵包、玫瑰，也就是財務上保障、身心靈等部分。她舉例，新光人壽慈善基金會這14年來，有傳承藝術、活化歷史等兩個專案，靠山山倒、靠自己不會倒，若要以政府基金做靠山，遲早沒保障，藍綠政治人物應想到財政平衡，活到老、玩到老，最好靠自己做長期規劃。

吳欣盈說，自己長期投身金融保險業，銀髮推動四面向：退休準備、長期照護、醫療保障、重大疾病。在退休準備部分，目前政策還不夠完整，建議台灣參考美國401K退休金帳戶計畫，延後課退休金帳戶的稅金，鼓勵雇主以資金激勵勞工提撥部分，薪水至少以個人退休帳戶直到離職，提撥部分勞資雙方可以自行決定。

