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侯友宜若中槍命危　囑妻放棄急救：讓我好好走

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▲▼侯友宜。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

新北市長侯友宜昨（10）日參加社會局舉辦活動時，笑談生死話題，坦言自己因從警屬於高風險工作，40年前就已預立醫囑，要求妻子若他中彈命危時，不要請醫師插管急救，讓他好好走。

新北市政府社會局規劃一系列「晚年人生我做主」工作坊，昨（10）日邀請市長侯友宜暢談生死話題，並鼓勵長者們抱持樂觀、正向的態度，面對人生晚年的議題。

侯友宜也分享自己的故事，強調自己因從事高風險的警察工作，早在40年前就已預立醫囑，坦言看過太多生死，甚至還有同仁就在他眼前中彈身亡。因此，他特別向妻子交代過，若他萬一有天中槍命危時，希望別插管急救，讓他好好的走。

不過侯友宜也談到過去遺憾的事，指他覺得很對不起岳母，她88歲病危送進醫院時，在「救是愛，但不救也是愛」兩難之下，最終要求醫師盡力搶救，結果卻讓她插管維生，多痛苦2個禮拜後仍離世，對此他一直深覺遺憾。

最後，侯友宜更引用聖嚴法師的名言，面對死亡跟面對煩惱一樣，要「面對它、接受它、處理它、放下它。」面對將來可能發生的病痛與意外，提醒大家事先做好安排與準備，不但為身後做好規劃，也讓自己與家人都能繼續前往人生下一段旅程。

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