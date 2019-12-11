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柯文哲表態競逐2024：沒有意外的話會選

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▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者葉南州攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲組黨後，改以提名立委的方式參與2020大選，而11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，被問到是否一定選2024總統？柯文哲表態，「人身體狀況要好、沒有意外的話，我們還是會朝要選舉，還是有做準備、慢慢準備」。

主持人問到，這次沒有選，下次一定會選嗎？柯文哲說，如果沒有意外的話就照這樣。柯說，你在當台北市長，還是很多任務在身上，「以我自己的實務經驗，我非常確信，高雄市政一定是停擺」。

「因為我自己當台北市長非常清楚」，柯文哲說，他自己現在有1萬戶公宅在開工，環南市場這個月完工要進駐、南門市場要開始拆，手頭上單市場工程就200億。

主持人追問，2024是否一定會選？柯文哲說，卸任反而才專心去選，現在如果去選的話，會同時抓兩頭空。談到下一任2024總統大選，柯說，「沒有意外的話會選」，常常是這樣，人身體狀況要好、沒有意外的話，「我們還是會朝要選舉，還是有做準備，慢慢準備」。

而口中的「意外」是指？柯文哲說，自己當過17年台大外科，看過太多了，你要身體夠好啊，我就是當過台大醫院外科加護病房主任，幹了17年，「謀事在人成事在天，我是很有sense的人，所以我們還是乖乖準備，剩下給天去決定」。
 

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