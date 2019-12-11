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柯文哲酸「亡昌感是時力自己製造」　徐永明：有失風度

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▲▼柯文哲、徐永明。（合成圖／資料照）

▲柯文哲、徐永明。（合成圖／資料照）

記者林銘翰／台北報導

距離2020選舉剩下1個月，為了爭取政黨票，時代力量主席徐永明10日喊出「亡昌感」，稱「亡柯是4年後的想像，亡昌是30天後的真實對決」，卻柯文哲酸「亡昌感」是時代力量自己製造出來的。對此徐永明11日表示，柯文哲這番談話真的很可惜，感覺氣急敗壞、有失風度。

對於時代力量打出「亡昌感」，柯文哲11日上午受訪時表示「這是政治口水，不太喜歡去回應」。柯文哲說，其實時代力量立委黃國昌還是人才，時力要排應該還是排不分區第一名，不過時力內部現在四分五裂，好像黃國昌也不在時力的決策委員會內，「所以應該問徐永明，欸，這是你們自己製造出來的」。

▲▼黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

徐永明11日下午回應，柯文哲這番談話真的很可惜，感覺氣急敗壞、有失風度。徐永明說，時代力量將黃國昌排序在不分區第4，是時力決策會議共識通過，也是黃國昌在2020大選最佳的戰鬥位置。

徐永明也批評，柯文哲不在時代力量，實在沒必要妄加議論，時代力量這4年國會經驗是，未來不只要黃國昌進國會，還要組成3人以上的黨團，帶著團隊問政作戰。

徐永明表示，「把黃國昌留在國會」是時力的重要訴求，但現階段民調一直無法突破10%天花板，才會有隨之而來的「亡昌感」，因此也不是誰製造出來的，「保昌」是時力全黨要衝刺的任務。

徐永明說，他認同柯文哲說「不喜歡回應亡柯感」，且更希望時代力量和台灣民眾黨可以盡快展開政策辯論、對談，讓人民可以由政見、人才決定明年的投票意向，「柯市長民調、聲量一直很高，相信不會因為如此，就迴避辯論吧」。

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