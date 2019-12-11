選戰倒數30日　卓榮泰「3指令」拚決勝：正正當當全力拚戰！絕不走旁門左道





▲民進黨行動中常會前進雲林。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／雲林報導

民進黨行動中常會11日前進雲林，全力穩固立委選情，民進黨秘書長羅文嘉表示，雲林是民進黨2016年後建立的「民主防線」，這次一定要全力守住。民進黨主席卓榮泰致詞時提到，今天是選戰倒數30日，他要提出三項指令，要求黨員一定要做到要正正當當、實實在在全力拚戰。

民進黨行動中常會12月啟動，繼首站彰化後，11日第二站來到「韓國瑜娘家」雲林。中常會專案報告邀請農委會主委陳吉仲報告題目「穩定農產品產銷及農民收益措施」。陳吉仲報告中提到日前發生的「花生之亂」，強調地方政府不該為了政治犧牲農民福利。

雲林縣長張麗善11月在議會稱花生價格下跌原因是中央要進口五千多公噸的花生，遭到綠營批評是散播假消息，引發後續的「花生之亂」，直到陳吉仲下鄉深入基層闢謠，才逐漸平息。陳吉仲11日在中常會上痛批藍營散播假消息，他強調，無論如何都不可以把農民福利，當成是政治籌碼。

卓榮泰致詞時提到，今天正式進入選戰倒數30天得最終決勝期。他要求全體候選人徹底做到，「第一、要正正當當、實實在在全力拚戰，絕無私心、絕不挑起對立不安、絕不走旁門左道，要團結一致、堅持「正道」，取信於民、取勝於心。第二、不容九二共識、階級對立、庸俗輕蔑、虛偽造假盤據國會聖殿，即日起全力固守優勢選區，並在所有膠著戰區全面搶攻，進行最終決戰。我們在全國各個戰區、每一位候選人都要有必勝的決心，黨會展開全面輔選，讓所有選將贏得最後勝利。」

卓榮泰說，距離投票日整整一個月，黨部同仁跑遍全國各個選區，充分了解地方虛實、掌握各地選情、鏈結社會力量、建立後援組織，用具體行動鼓勵每一位候選人，也感謝每一位選將更是卯足全力，後勁十足。而最近國民黨卻不斷犯下錯誤，接連發生親陸不分區名單、立法委員施暴女警、自導自演夾手他人、台南市黨部盜圖造假以及花生之亂等荒唐行為，事後態度更令國人難以容忍。

卓榮泰表示，香港人民的堅持與勇氣，贏得全世界的尊敬，自助而後人助，「台灣豈能輸給香港？」此刻已經不是一個人、一個席次的爭奪，也不僅只於政黨之間的輸贏，這場大選將是國家主權與安全、國會尊嚴與國會議員民主素養的唯一檢驗。唯有通過這場嚴酷的考驗，台灣民主才能千秋萬世，屹立不為所動。