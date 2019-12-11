藍營文宣印喜帖蔡易餘楊蕙如親密照　蔡易餘自嘲：連任就補請客

▲▼蔡易餘楊蕙如仿真喜帖 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第一選區立委參選人蔡易餘與卡神楊蕙如，暨日前多年前出遊泰國親密照片曝光，風波不斷，今又有民眾拿到掛名嘉義縣婦女會出版製作兩人的紅色喜帖，不僅封面有著蔡楊兩人親密出遊合照，更寫著「永結同心，蔡楊好事」、「嘉義朱孝天蔡易餘」、「臺灣梁詠琪楊蕙如」等嘲諷性字眼，引發地方熱議。

▲▼ 蔡易餘楊蕙如仿真喜帖內頁。（圖／讀者提供）

蔡易餘、楊蕙如暨日前被爆出兩人同遊泰國，嘉義地區部分民眾最近也接獲一張紅色喜帖，封面貼著兩人出遊泰國的親密照片，並註載「嘉義朱孝天」蔡易餘、「臺灣梁詠琪」楊蕙如、「永結同心，蔡楊好事」，內頁更貼著蔡楊兩人出遊悠閒躺坐在沙發同框場片，照片下方則寫著「王啟澧強烈要求蔡易餘出面說清楚、講明白」及卡神楊蕙如網路操作帶風向害死前外交官蘇啟誠等字句，封底則寫上「易網情深，卡神十卡油」，終身大事自己去打拚，國家大事交給王啟澧，不少民眾看了充滿好奇，紛紛向蔡本人求證。

▲▼ 蔡易餘楊蕙如仿真喜帖封底。（圖／讀者提供）

蔡易餘表示，照片單純為協助柯文哲打贏選戰後友人出遊所拍，對於被消遣與楊蕙如結婚一事，民眾問好事近了，為何不請客？他則大方表示「連任，就補請客!」。

另外，日前因有心人士不僅竄改維基百科上的資料，也傳播非事實圖卡、更替他配偶欄新增上楊蕙如名字，造成大眾誤解，他不僅前往縣刑警大隊報案，追查竄改ip及不實帳號，更對外提出聲明，希望網友幫忙蒐證，對於違法散播者將提告，並將勝訴所得用來請大家吃雞排。

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