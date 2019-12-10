3張圖看蔡英文公開行程　王淺秋轟「拿國家資源去廟拜拜」

▲蔡英文遭質疑利用上班時間拚選舉。（資料照／記者林悅翻攝）

記者徐政璿／台北報導

選戰倒數一個月，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌積極跑選舉行程。韓國瑜競選部總發言人王淺秋10日指出，蔡英文說在國政優先的前提下，才會利用空檔進行選舉，這個說法已是公然說謊，數據顯示4成時間都在拜宮廟，「拿著國家資源去廟拜拜！」

▲蔡英文遭質疑利用上班時間拚選舉。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

王淺秋表示，韓競昨天辦出示多部影片、照片，行程完全來自總統府公佈公開行程，11月就用4成的比例跑宫廟，就在平日上班時間，更在宮廟直接穿上競選服裝、拿競選看板幫黨籍立委幫自己輔選，完全視行政中立為無物。

王淺秋指出，蔡英文在競選其間，搭空軍一號跑行程、公務車，跨縣市動輒300人的危安警力，拿人民納稅錢跑選舉，從總統府公佈照片、媒體直播都可清楚看到，鐡證如山。

▲韓國瑜競選辦公室痛批蔡英文上班拚選舉。（圖／記者湯興漢攝，下同）

韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新舉例，11月5日星期二，當天蔡英文早上到屏東宮廟輔選立委，同時竟交由陳建仁在台北接見日本重要外賓；11月7日星期四，蔡英文下午前往雲林宮廟輔選立委，同時間竟交由陳建仁台北接見大愛獎得主、世界健康識能學會訪團。

鄭照新攤出總統府公布的蔡英文詳細行程表，證明蔡英文有多天幾乎全天不斷跑場在參拜各地宮廟，他痛批，這是總統府官方公布的公務行程，還是周間上班時間，旁邊的立委候選人身披湖水綠競選戰袍，甚至公開拉票，這難道沒有違反行政中立嗎？

「蔡英文的空檔，讓台灣空轉，讓青年空虛，讓人民空腹」，鄭照新表示，未來四年，台灣還有多少空檔給蔡英文玩，全民要一起下架蔡英文，全民未來才有希望。

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