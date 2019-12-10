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斷言韓國瑜恐輸200萬　黃暐瀚：柯文哲58萬票動向是關鍵

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▲▼韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

儘管國民黨總統候選人韓國瑜民調低迷，國民黨台南市黨部主委謝龍介仍篤定韓國瑜一定當選，至少贏90萬票。對此，媒體人黃暐瀚表示，韓國瑜有機會贏蔡英文，但頂多30至50萬票，但輸蔡英文1、200萬票也有可能，台北市長柯文哲58萬票怎麼流動是關鍵。

黃暐瀚10日在廣播節目表示，韓國瑜會贏蔡英文90萬票是謝龍介說的，他跟謝龍介沒在私底下談這數字怎麼算，「我認為韓國瑜有機會贏，但是蔡總統贏面大，那韓國瑜會贏的話，我覺得可能就是30萬到50萬之間，基本上我覺得不會拉太多，因為蔡總統畢竟也蠻強的，這才是我的看法」。

黃暐瀚指出，2018年國民黨贏民進黨共120萬票，其中有58萬票是算不到的，那就是柯文哲的票，因為非藍也非綠，這58萬票因為柯文哲2020沒選總統的關係，不會出現在選票上面，所以這58萬人就可能改投蔡英文總統、韓國瑜、宋楚瑜，或者都不投。

黃暐瀚提到，「最後韓國瑜跟蔡英文總統的基礎贏120萬會不會被反送中吃掉？會啊！會不會被年輕人吃掉？會啊！」但去年韓國瑜引起的韓流，在全台各地國民黨支持者跑出來投票，投的還是各地縣市長，可是所謂真正的韓粉他們明年要投的人就是韓國瑜，那個動力是很強的。

黃暐瀚認為，當柯文哲離開了台北市之後，到全台各地去，如果要選總統，「我相信200萬票是會有的」，就是這個差距，現在柯文哲沒選總統，台灣民眾黨要拿到200萬的政黨票，那是極難的，選總統跟沒有選總統是不一樣的，「所以柯文哲的58萬票怎麼流動是關鍵」，所以在北台灣會造成影響，但全台各地的基礎會有波動。

黃暐瀚指出，原本高雄韓國瑜贏了15萬，「我覺得明年韓國瑜在高雄不會贏蔡英文總統的，不會的，高雄他是不會贏的」，可是要輸多少，如果輸在10萬票以內，15萬票以內，中台灣小贏，北台灣還贏的話，整個台灣22個縣市加起來，韓國瑜就可能贏。

至於有沒有可能全台大崩盤，每一個縣市韓國瑜都輸蔡英文總統10萬票以上？黃暐瀚直言，那這樣加起來就輸1、200萬，「那也是有可能，就看最後的結果，我們不是算命仙啦！」

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