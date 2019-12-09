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省錢和陌生男合租…女孩遭踢門「逼親密接觸」嚇壞　他竟吼：別裝清純！

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▲▼省錢和陌生男合租…女孩「被逼親密接觸」嚇壞。（圖／翻攝自微博）

▲小黎想要省錢所以和陌生男子合租，沒想到卻成了一場夢魘。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

不少人為了節省租屋費用，都會選擇合租分攤的方式解決，不過大陸一名女孩小黎（化名）卻因此碰上恐怖經歷。小黎表示，因為剛出社會想省錢，所以在外地和一名年輕的陌生男子合租房子，沒想到近日半夜，對方突然又敲又踢房門喊說要「親密接觸」，還要她別再裝清純，嚇得她趕緊報警求助。

▼男室友瘋狂敲門，要求小黎與他發生親密關係。（圖／翻攝自微博）

▲▼省錢和陌生男合租…女孩「被逼親密接觸」嚇壞。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，來自廣東省的小黎說，自己剛出社會便隻身來到浙江省杭州市工作，她為了省錢所以選擇和一名陌生男子合租，「我當時沒有多想，以為每個人都很年輕，剛出社會時都沒什麼錢，所以應該能夠互相理解和幫忙，但沒想到對方卻不是這樣想。」

小黎再稱，近日深夜熟睡時，突然被一陣急促的敲門聲驚醒，才知道原來是男室友還沒睡，不過可怕的是，對方竟然不斷喊著要和她「親密接觸」，讓她嚇到不敢上前應門；此時男室友突然變得更加瘋狂，見到敲門沒有反應，就開始出腳狂踢房門，導致門鎖附近都留下明顯的破壞痕跡。

▼直到員警趕到現場，小黎才小心翼翼打開房門。（圖／翻攝自微博）

▲▼省錢和陌生男合租…女孩「被逼親密接觸」嚇壞。（圖／翻攝自微博）

小黎在不斷發抖之餘，也立刻報警請求援助。等到員警趕到現場後，小黎才緊張地打開門，一股濃烈的酒臭味也順勢撲鼻而來。喝醉的男室友著急對員警表示，「我什麼也沒做，她也沒開門！」他還說，小黎身為一個女孩，勇於和一個陌生的男人合租，就足以說明她不是一個好人。

男子表示，「既然妳敢和別人一起租房，就不要裝清純，異性的合租就是這樣啊！」小黎當場氣哭了，認為合租只是為了省錢，和所謂亂七八糟的私生活根本是兩回事。不料警察對男室友進行口頭批評後就離開了，小黎只好火速聯繫房東處理退租事宜；房東得知事件後也同意要求，讓女孩能夠隨時搬走。

▼男室友還嗆聲，有意見的話幹嘛不去住單人套房，合租不就是為了一起睡嗎？（圖／翻攝自微博）

▲▼省錢和陌生男合租…女孩「被逼親密接觸」嚇壞。（圖／翻攝自微博）

小黎事後表示，自己現在的心態屬於「一朝被蛇咬，十年怕草繩」的感覺，雖然知道大家的想法不一定都這麼險惡，不過還是難免會憂心；未來如果要再選擇合租時，也會只挑同性室友一起居住，避免不可預知的風險。

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