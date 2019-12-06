我是你房東的學生的家長的朋友的朋友！5層關係「借錢坐車」涉詐

▲他誆稱是「房東的學生的家長的朋友的朋友！」騙到2000元後落跑，被依詐欺取財罪判刑。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者孫于珊／台北報導

我是「你房東的學生的家長的朋友的朋友！」一名57歲洪姓男子於下午3時許，向許女佯稱自己與房東的關係後，說因要坐車接小孩急需2千元，並承諾當日晚間8時許回來會還錢，讓許女信以為真，掏錢借他。不料洪男拿到錢後就消失了。台北地院依詐欺取財罪，處洪男拘役5日，可易科罰金5千元，全案可上訴。

許女指訴，當時洪男冒稱他是「房東的學生的舅舅」，因保母臨時請假，因此要去新竹接小孩，但車子被老婆開走，因此急需2千元坐車，洪男還承諾當晚8點會還款，但她等到9點多，洪男遲遲未出現，找房東詢問後，才驚覺被騙。

而洪男辯說，他是自稱房東的朋友，後來又改口是「房東的學生的家長的朋友的朋友」，因要到基隆接小孩，才向許女借錢。

不過身為游泳及健身教練的房東出庭作證表示，他不認識洪男，也沒將住所告訴過任何學生。法官審酌洪男坦承犯行，也已賠償對方等一切情狀，量處拘役5日，可易科罰金5千元。

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