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淫房東關監視器告白「2月租免錢+1萬元」：當我回憶女友…她抱病拒絕被撲倒

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲魏姓房東到小寧家開鍋煮肉品照顧她，但事前先關閉監視器，說明早有犯意。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

台南魏姓房東被女租客小寧（化名）的外貌吸引，以免除2個月房租再加貼1萬元的代價，想要說服小寧當自己的女友，遭數次拒絕後，不顧女方意願強吻及性侵得逞。儘管魏表明願賠100萬元，台南地院法官仍難認魏的犯行有何可憫恕之情，還是依妨害性自主判魏3年6月，全案可上訴。

判決書指出，魏男於2018年8月將房間租給小寧，之後常以幫忙日常瑣事為由，進到小寧房間。聖誕節當天上午10點，魏男先將門廊外的監視器關機，再藉口小寧生病需要調養照顧，帶著電鍋和肉品進到她房間。

魏男煮鍋煮到上午11點多，突然說小寧很像自己女友，希望能夠和她在一起，代價是免除11、12月的房租，再外貼1萬元給她。魏男被打槍後，竟一把抱住小寧強吻，之後被推開才氣憤離去。

小寧在魏男離開後，看見桌上留著1萬元，於是在下午4點半左右打電話給魏男，表示要歸還錢；然而見到機會的魏男再度把監視器關閉，回到小寧房間繼續向她表白，要她當自己的「回憶女友」。

小寧不斷拒絕，最後終於把錢塞回魏男手中，以為要將對方推出門結束鬧劇之際，竟被魏男迅速關門關燈，強押床上性侵得逞。小寧不甘受辱而求助男友，在男友的陪伴下報警。

儘管魏男坦承犯行，和小寧以100萬元賠償金達成和解，並取得原諒，仍被台南地院法官以「小寧身心受到極大創傷，難以金錢撫平傷痛，難認被告有何顯可憫恕之情」為由，依妨害性自主罪判3年6月徒刑，全案可上訴。

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