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林森北四面佛疑遭縱火！500住戶逃生…房東淚崩「失火了」睡衣女嚇慘

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記者鄒鎮宇／台北報導

台北市林森北路一間四面佛廟疑遭人投擲汽油彈，火煙瞬間竄燒，導致上方500多名住戶被緊急撤離，許多居民睡到一半就被叫醒逃生，一度以為自己要命喪火窟，「我們嚇到以為真的會死掉」。警方已鎖定一名疑似縱火的嫌犯，正循線追緝中。

警方表示，林森北路上一間四面佛廟7日上午8時疑似遭人縱火，火勢延燒另外3間店面，現場瞬間燒成一片火海，濃濃的黑煙也往上竄入公寓之中，導致500名住戶睡夢中驚醒，立刻逃生。消防隊到場後立刻進行灌救，並將4名嗆傷的民眾送往醫院救治，所幸無生命大礙。

▲▼林森北四面佛疑遭縱火！500住戶逃生…房東淚崩「失火了」睡衣女嚇慘。（圖／東森新聞）

▲▼許多住戶睡夢中被驚醒，直接逃到樓下避難。（圖／東森新聞）

▲▼林森北四面佛疑遭縱火！500住戶逃生…房東淚崩「失火了」睡衣女嚇慘。（圖／東森新聞）

有女住戶表示，她們聽到聲響受立刻開門查看，沒想到走廊上都是煙，房東也哭喊著跑過來大喊「失火了！」嚇得她們當下以為會命喪火窟；此外，許多住戶都穿著睡衣在樓下等待火勢撲滅，可見火勢燃燒之快。

一名男住戶表示，他睡到一半發現寵物兔突然大力撞籠子，這才察覺外面失火，立刻將兔子裝到包包內衝到樓下，甚至連錢包等證件都沒帶，「我只有帶他們下來」，可見當時情況之緊急。

▲▼林森北四面佛疑遭縱火！500住戶逃生…房東淚崩「失火了」睡衣女嚇慘。（圖／東森新聞）

▲▼四面佛店付之一炬，周邊3間店也被波及。（圖／東森新聞）

▲▼警方掌握1名雨衣人在離開四面佛後，騎樓前突然冒出火煙。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，有目擊者表示，一名戴著粉色安全帽、身著雨衣及口罩的人進入四面佛廟後5分鐘離開，之後火勢便燃起，警方也鎖定雨衣人的動向，將持續追查是否是人為縱火。

另外，四面佛在泰國非常知名，被視為佛教的護法神，因有求必應而聞名，許多信徒都會前來還原，因此香火非常興盛，帶動大量商機。此案的四面佛廟位於林北路，周圍八大行業林立，不排除是利益引起的糾紛。

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