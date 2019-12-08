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蔡英文、賴清德前進台中　同台力挺何欣純、陳柏惟

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▲▼蔡英文、賴清德赴台中替立委候選人何欣純、陳柏惟站台。（圖／民進黨提供）

▲賴清德赴台中替立委候選人陳柏惟站台。（圖／民進黨提供）

記者蔡文鈴／台中報導

總統蔡英文、副總統候選人賴清德8日傍晚前往台中大里、烏日區，出席立法委員候選人何欣純與陳柏惟競選總部成立大會。賴清德稱讚陳柏惟在去年九合一大選就看出國民黨總統候選人韓國瑜「愛情摩天輪」等政見是不可能實現的，呼籲鄉親要讓好人才進入國會，守護台灣民主。

賴清德下午先抵達台中市大里區，出席「蔡英文總統、何欣純立委競選連任大里競選總部」成立大會，他與蔡英文同台力挺何欣純，行政院副院長陳其邁、屏東縣長潘孟安及多位地方黨公職也到場相挺，蔡英文、賴清德與何欣純三人高舉牽起的雙手，向民眾展現勝選決心。

賴清德表示，何欣純在立法院認真打拚，擔任過民進黨團幹事長、書記長，過去只要在議場看見何欣純，他就感到放心，無論是年金改革、轉型正義、長照2.0等政策，都能看見何欣純在第一線顧法案，這些法案最終也三讀通過，順利進行。他說當國會幹部不容易，感謝鄉親作何欣純的後盾，她才能在國會為人民服務。

賴清德也提到，何欣純明白台中鄉親需求，總共擔任過三屆議員與兩屆立委，協助打通延宕二十年的環太東路，她也改善孩童就學環境，替國小爭取老舊廁所改建，同時也重視農民權益，過去她所建議推動的農民職業災害保險，現在政府也已經開辦。他說這樣的優異立委，一定要高票連任，也強調國會過半的重要性，國會過半，蔡英文總統才能持續推動好政策，他懇請鄉親支持英德配，贏得大選，支持何欣純，高票當選，讓民進黨籍立委國會過半，作蔡英文總統的最佳後盾。

隨後賴清德前往烏日，出席「立委候選人陳柏惟競選總部成立大會」，總統蔡英文、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委洪慈庸、台灣基進黨主席陳奕齊等人也到場相挺，現場超過三千名支持者熱情高喊「凍蒜」，給予候選人熱烈支持。

▲▼蔡英文、賴清德赴台中替立委候選人何欣純、陳柏惟站台。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文、賴清德赴台中替立委候選人何欣純、陳柏惟站台。（圖／民進黨提供）

賴清德表示，陳柏惟是了不起的人才，記得去年韓流還在流行之際，有個年輕人站出來告訴台灣社會，韓市長的愛情摩天輪是不可能實踐的，那個人就是陳柏惟，自此後才有人開始討論韓市長的太平洋開採石油、F1賽車、迪士尼樂園的政見，其實都是欺騙高雄市民，那時候看最清楚的就是陳柏惟。　

賴清德也說，陳柏惟敢到艱困選區挑戰，是勇敢的年輕人，不僅陳柏惟勇敢，鄉親也勇敢。他也稱讚陳柏惟頭腦好、條理分明，是台灣的好人才，本來在電視產業有一席之地，因為習近平對台灣發表一國兩制後，便開始對台灣前途感到憂心，因此選擇站出來。

賴清德說，如同蔡英文所言，這次選舉是守護台灣主權與民主的選舉，他強調「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」，台灣面對中國的鴨霸打壓，更要團結作伙、一代傳一代，讓台灣每代子孫能在這裡快樂過日子，他呼籲鄉親為了台灣未來，要支持勇敢的年輕人，尤其現在中國處處打壓台灣，無論是世界衛生組織還是國際民航組織都不讓台灣參加，連邦交國也一個個搶走，中國對台灣這樣糟蹋，我們更要站出來「向中國說不」，他呼籲鄉親用選票跟民主的力量守護台灣，請鄉親一定要走出來投票，支持英德配，贏得大選，支持陳柏惟，讓好人才前進國會。

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