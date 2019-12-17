鄭朝方「面膜文化」助攻　鎖定3議題：打造新竹縣的美麗日記

▲鄭朝方推「新竹縣美麗日記」三權分立政見，面膜政見行銷法，引起地方熱烈迴響。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹「百人牽手護水源，我們要喝乾淨水」活動在上周舉辦，鄭朝方主打「環境周」，也在臉書、Line等相關網路社群發布【新竹縣的美麗日記】，將環境政見巧妙的分為水潤肌、涵氧肌、逆齡肌等三大主題，並且運用「1+1+1面膜保養三大肌」助攻，不僅政見露出方式吸睛，無違和感輕鬆帶出專業細緻政見，透過軟性方式將生硬政見讓選民都能輕易理解。

針對水潤肌篇，鄭朝方提出修法保障並向中央爭取經費，達成「飲排分離」的目標，一來民眾飲用水將不會被工業廢水、家庭汙水汙染，響應「我們要喝乾淨水」。再者，修法保障落實廢水專管專排，避免每日常規排放工業廢水流入飲用水體中。鄭朝方對此表示，水是地球上珍貴的資源，我們應該要好好守護，若他能進入國會，會極力促成政見來守護我們的水資源。

針對涵氧肌篇，鄭朝方提出爭取中央預算，補強科技執法設備，如空拍機搭載空氣採樣、熱顯像等設備，在各種情況下都能迅速準確找出汙染源並且蒐證紀錄，並且結合科技執法與地面稽查人員的雙向結合，修法加強落實稽查工作。因為呼吸乾淨空氣，是每個生命應該擁有最基本的權利，針對保護空氣不受汙染，在未來鄭朝方有機會進入國會後，將極力倡議爭取此訴求及做法。

針對逆齡肌篇，鄭朝方提出爭取中央經費建設地方，興建溪南國民運動中心，平衡溪北溪南發展外，讓新竹縣民都能夠有安全完善的運動中心可以運動，還可以讓體育專業人才有更好的培訓空間，另外也會積極向相關部會爭取經費，促成頭前溪運動光廊，盤整規劃河岸綠地空間，讓縣民朋友可以除了室內運動空間外，增加可以從事戶外休閒運動的場地選擇。因為要美麗還需要多運動多流汗，良好的運動習慣不但可以強健體魄，還可以讓疾病遠離我們，良好的體魄就是國家進步的根本。

新竹縣美麗日記政見曝光後，網友紛紛表示「好有創意！」、「當之無愧新竹最佳代言人」、「這還用選嗎？你第一！」、「這個政見超讚！、「包裝連結的很完美!」、「這些都是每個生命該擁有的基本權」。鄭朝方也表示，政治工作者最大的責任在於要讓鄉親健康幸福的生活著，當面臨影響生活品質、健康等層面問題，都要列為優先處理事項，未來進入立法院，針對縣民所在乎的乾淨水、空氣權、運動休閒設施、公園綠地等都要積極來爭取及捍衛，以縣民的健康、安全為重，不僅在軟硬體建設計畫努力來爭取，更要落實修改水汙染防治法、再生能源政策、空氣品質修法等面向檢討過去制度漏洞，給新竹縣民一個「新竹縣美麗日記」的權利，為鄉親做最安全的把關。

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