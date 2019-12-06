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7歲童「狂摳耳朵」猛喊癢！醫內視鏡一照驚呆：發芽了…

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▲▼7歲童猛喊耳朵癢！醫一照驚呆：發芽了。（圖／翻攝自浙江之聲）

▲7歲男童狂喊耳朵又悶又癢，醫師檢查後傻眼了。（圖／翻攝自浙江之聲）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名7歲男童小星（化名）近日因為耳朵又痛又癢，所以不斷向爸媽求救。爸媽輪流替孩子檢查後發現，裡頭的「耳垢」相當堅硬，如果用工具掏出來的話，孩子就會狂喊「很痛」，只好帶去醫院請醫師幫忙。醫師用耳道內視鏡觀察後，赫然見到裡頭塞了3顆紅豆，其中1顆還長出綠色的芽，讓大家都嚇了一跳。

據《浙江之聲》報導，小星目前在浙江省寧波市就讀小學一年級，他近日總是狂摳耳朵，還說有點悶悶癢癢的，老師見到這狀況便告知家長多留意。爸媽原以為只是耳垢太多或是卡在不舒服的位置，所以就用掏耳工具打算挖出讓孩子不適的「元凶」，但對方卻不斷喊說很痛，而且裡頭的耳垢明顯比平常還硬了許多，他們只好帶去醫院檢查。

▼男童耳朵裡的紅豆竟然發芽了。（圖／翻攝自浙江之聲）

▲▼7歲童猛喊耳朵癢！醫一照驚呆：發芽了。（圖／翻攝自浙江之聲）

小星一家4日上午來到寧波市醫療中心李惠利醫院東部院區，在五官科門診裡，醫師用耳道內視鏡替孩子找出原因，沒想到竟然從中取出了3顆紅豆，其中2顆已經變得又濕又軟，還有一顆長出了綠綠的小芽，讓在場所有醫護人員和家屬都大吃一驚。

接診醫師黃琦說，根據這幾顆紅豆跟耳道黏連的情況來看，它們至少在耳朵裡面待了有1年時間了，「這些小紅豆起初不痛不癢，因為剛好被耳朵裡的耳垢包裹住，所以才沒那麼難受；不過豆子長時間在耳道裡沉積，又恰逢孩子在學游泳，所以質地堅硬的紅豆就遇水膨脹甚至發芽，間接引起耳朵不適。」

▼3顆紅豆順利從男童耳中取出。（圖／翻攝自浙江之聲）

▲▼7歲童猛喊耳朵癢！醫一照驚呆：發芽了。（圖／翻攝自浙江之聲）

經過再三回憶、詢問，小星的媽媽終於想到，1年前曾和孩子完成幼稚園的「豆類觀察」的作業，當時小星接觸過紅豆，「有可能就是那時候放進去的。」醫師提醒，小孩有很強的好奇心和模仿能力，對於一些新鮮小東西會感到新奇，比如豆子，花生、小珠子等，喜歡往自己的鼻子、嘴巴等有空洞的地方塞；也因為他們缺乏一定的表達能力，或者抱有事後會被家長責罵的心理而不願意告訴家長，久而久之，就可能錯過治療時間，引起不必要的麻煩。

醫師最後表示，家長一定要密切注意孩子的行為，教育孩子在玩小玩具、小東西等時千萬不要放到口中、塞入鼻腔或耳朵內，並且定期對孩子的鼻腔、耳道進行觀察，但不建議自己去挖。「父母如果發現兒童外耳道有異物，也不必過分緊張和喝斥孩子，應該及時到正規醫院就診。」

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