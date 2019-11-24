獨居長者的「醫」靠　慈濟人醫雙溪義診18載

圖、文／慈濟基金會提供 林佳予

北區慈濟人醫會定期前往偏遠山區、無醫村進行義診，11月24日前往新北市雙溪區義診，除了在雙溪國小舉辦義診，為當地鄉親服務了61人。另外分10條路線前往山區長者家往診關懷。18年來，這裡的長者都記得每個單數月的周六，慈濟人會上山關懷他們，一早就準備了茶、自家種的水果等候慈濟人的到來。其中一位阿雄爺爺開心地向志工表示：「你們來我心裡就很開心，謝謝你們。」

依據新北市雙溪區公所統計，2018年底雙溪區的人口為8860人，老年人口占25.79%，老化指數逐年成長。年輕人在外地工作求學，長者多半獨居，北區慈濟人醫會在2001年12月開始定期前往雙溪義診。

11月24日6點多，慈濟人醫會志工陸續出發前往雙溪國小集合，共開內科、外科、中醫科、眼科、牙科等義診。另外分10條路線前往細雨紛飛的蜿蜒山路，手機大半時間沒有訊號，慈濟人醫會的醫師、護理師、藥師，以及慈濟志工朝著一戶戶老朋友家前進。

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▼北區慈濟人醫會11月24日前往新北市雙溪區義診，更分10條路線前往山區長者家往診關懷。

83歲的連奶奶從小在雙溪山上長大，平時就醫需搭乘社區巴士下山，再搭火車到汐止由子女們陪同就醫。連奶奶的媳婦今日返家，向人醫會醫師表示連爺爺反應早上吃了藥會有暈眩不適，子女擔心是營養不良、貧血。慈濟人醫會洪茂雄藥師仔細看了藥，知道這顆藥是一天一顆，洪藥師把藥的用途、副作用解釋清楚，請子女陪診時詢問醫師：可否改到晚上服藥。

連家子女們聽了安心，慈濟志工也獻上新的春聯、唱著無量壽福祝福爺爺奶奶。87歲連爺爺開心表示，感恩大家經常一起來關心祝福。

▼慈濟志工也獻上新的春聯、唱著無量壽福祝福爺爺奶奶。

77歲的吳爺爺表示最近睡不好、常耳鳴，慈濟人醫會認為是高血壓沒有控制好。藥師發現11月快過完了，吳爺爺還在吃8月開的藥，原來爺爺聽到：這個藥只能控制高血壓，無法根治，誤以為吃太多血壓會變太低，所以血壓高時才吃，導致兩三天才吃一次。

洪茂雄藥師耐心地分析給吳爺爺聽：醫師開的藥是對的，藥不能停，才有效果。千萬不要兩三天才吃一次導致血壓沒有控制好，醫師只好調整藥量，這樣副作用會更多。吳爺爺聽了點點頭表示知道了。

▼洪茂雄藥師耐心解釋給吳爺爺聽，叮囑要按時吃藥，並拿出每餐藥盒與醫師一起將吳爺爺的藥放入，提醒吳爺爺。

來到一位奶奶家，奶奶開心地跟志工說過幾天要作醮，護理師為奶奶量血糖發現較上個月高。奶奶表示很少吃甜的，同住的女兒忍不住說，奶奶平時都喝好幾次三合一咖啡、提神飲料，不僅血壓、血糖無法控制，又因晚上睡不好，白天喝更多提神飲料、咖啡，反覆循環，希望藉由人醫會的專業提醒母親。

藥師耐心地告訴奶奶，含糖飲料會影響血糖的控制，提神飲料影響了睡眠，相對地血壓就無法控制。奶奶聽完點點頭答應，女兒心裡也放下大石。

78歲的阿雄爺爺平時都在山區撿回收物給慈濟做環保，但沒事就喝感冒藥水，人醫會藥師跟阿雄爺爺說，藥水裡面也有藥，這樣會影響到平時吃的藥。阿雄爺爺準備了自己家種的水果請志工吃，開心地說：「你們來我心裡就很開，謝謝你們。」

雙溪第一位慈濟志工連吳盆師姊跟這裡的長者已認識20多年，連吳盆師姊表示，過去上山訪視需要在山上過夜、來回要2天，現在有車子載上來就很方便。有時候子女跟我們說的話老人家不一定會聽進去，透過慈濟人醫會解釋，他們比較會聽進去。

▼雙溪第一位慈濟志工連吳盆師姊(中)跟這裡的長者已認識20多年。