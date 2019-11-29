丈夫過世　醫師妻當起假醫師幫毒蟲「打排毒針」躲尿檢

▲女護理師在醫師丈夫過世後，竟自己當起女醫師，開醫美中心幫民眾打針。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

桂姓護理師在先生葉姓醫師過世後，竟開起醫美中心，自己當起女醫師，擅用死去丈夫的醫師印章，涉嫌幫民眾抽血打針牟利，更幫列管毒蟲打「排毒針」逃避檢驗。台中地檢署偵結，桂女坦認犯行，遭依違反醫師法給予緩起訴2年，附帶捐2萬元給國庫外，更要她以護理師專業回饋社會「贖罪」，提供義務勞務200小時。

起訴書指出，有合格護理師證照的桂姓婦人與葉姓醫師丈夫婚後，在北區經營診所，葉醫師5年前去世後，桂婦明知自己沒有醫師資格，竟開起健康醫美中心，還使用丈夫生前施用的醫師印章對外欺騙。

▲▼檢警現場查獲許多針劑針筒。（圖／記者李忠憲翻攝）

桂夫當起女醫師後，幫民眾抽血鑑驗更幫愛美女士施打美白針，後來她自行「研發」具有加速代謝效果的神奇排毒針，2015年幫毒品列管的董姓毒蟲施打排毒針，讓他規避通過定期驗尿。消息在吸毒界傳開後，許多毒蟲紛紛在驗尿日之前到她的醫美中心打一針，每次收取1300多元至2500元之間。

台中地檢署檢察官2015年間偵辦其他案件時，從毒蟲口中得知桂婦開的醫美中心有排毒針可打，藉此逃避尿檢，據此分案調查。警方喬裝毒品人口電詢桂婦後，在檢察官指揮下，展開搜索，從帳冊發現，今年6月至11月間，至少有14名毒品人口到醫美中心施打排毒針，「排毒越快，收費越高」。

檢警事後也證明，排毒針不過是低成本維他命、銀杏、生理食鹽水，確實有加速代謝作用，但可加速代謝的方法很多，強調神奇「排毒」就誇大了，打過後還是被驗出來的比比皆是。可加速代謝的功能，來吸引毒品人口而賺錢，宣傳去驗尿前先來一針，誆稱只要時間夠，順利排毒後就可通過尿檢，大賺毒品人口的錢。排毒針根本沒效。

桂婦坦承有幫民眾抽血、打排毒針、美白針等侵入性醫療行為，檢方認為她無醫師資格竟執行醫療業務，明顯違反醫療法。

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