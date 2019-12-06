全教總質疑蔡英文「年改30年不破產」　政院：片面引用數字誤導財務狀況

▲政務委員林萬億。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文近日提到，「年金改革後30年不破產」，不過卻引來全教總質疑，「按照精算報告，教育人員基金21年後就會用完，還提前了將近10年，憂心未來恐怕還要一砍再砍。」對此，行政院年金改革辦公室澄清，強調全教總是引用片面數字誤導財務狀況。

行政院政務委員兼總統府國家年金改革委員會執行長林萬億指出，全教總片面引用數字，誤導年金改革後的財務狀況。他強調，事實上在公教人員年金改革修法時，依修正條文設定的條件，所做的財務精算分析，公教人員退撫基金的效益，分別是到140年及139年不破產。即使是全教總所提的第七次精算報告，公教人員退撫基金財務也是到141年、136年不破產，並非如全教總所說的教育人員基金21年後就會用完，還提前了將近10年。

此外，教師團體質疑「政府應負最後支付責任」實現可能性。林萬億指出，現行公教人員年金65%由政府分攤，如果政府不負責，最後可能只能領到個人提撥的35%。全教總理事長張旭政說，「那等於政府你負責提撥的65%，或者法律上明訂說當基金有虧損的時候，你要付的一個補償部分，那通通都是假的，就變成通通都是騙人的。」這種說法也是杞人憂天、誤導視聽。

林萬億說明，依「公務人員退休撫卹基金管理條例」第8條規定「本基金採統一管理，按政府別、身分別，分戶設帳，分別以收支平衡為原則，年度決算如有賸餘，全數撥為基金。如基金不足支付時，應由基金檢討調整繳費費率，或由政府撥款補助，並由政府負最後支付責任。」同法第5條規定「本基金之運用，其3年內平均最低年收益不得低於臺灣銀行2年期定期存款利率計算之收益。如運用所得未達規定之最低收益者，由國庫補足其差額。」顯示，依法在收支平衡原則，及檢討調整繳費費率等前提下，政府負最後支付責任。絕無教師團體所言的擔心。

林萬億補充，對於年金改革功過的評論，各界有很多自相矛盾的說法，一方主張要把年金改革改回來，或是立即停止適用10年所得替代率減降的調整進度，卻又提不出解決年金基金財務問題的辦法，只是寄託於基金發大財的不切實際想像。

林萬億表示，另方面又質疑年金財務會不會提前破產？對新進公教人員會不會不公平等。如果軍公教年金不改革，如何能解決退撫基金破產的問題？如何保證以後大家都領得到退休金？光靠政府負最後支付責任行得通嗎？擔心退休後領不到錢，卻又不願接受改革。這是全國人民必須看清楚的現況。