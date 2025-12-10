　
國際

川普將出面調停！泰柬50萬人逃離家園　柬埔寨急撤東運會代表隊

▲▼泰柬邊境民眾開車撤離。（圖／翻攝自柬中時報）

▲ 泰柬邊境民眾開車撤離。（圖／翻攝自柬中時報）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普促成泰柬簽署停火協議不到2個月後，兩國再度爆發衝突，川普9日也宣布將親自出面協調。雙方目前持續在邊境交火，兩國合計已有50萬人逃離家園避難，柬埔寨稍早也以安全考量為由，緊急宣布退出在泰國舉辦的東南亞運動會。

綜合《路透》及《法新社》等外媒，川普9日在賓州一場集會上表示，將再度介入調停泰柬邊境衝突。他在台上向支持者宣告，「我不想提到這件事，但柬埔寨和泰國又開始了，明天我得打個電話處理。」

川普再度強調自己在全球調停紛爭的能力，聲稱他在「10個月內結束8場戰爭」，並反問現場群眾，「還有誰能說『我要打個電話，阻止泰國和柬埔寨這兩個強大國家之間的戰爭』？」

本周以來泰柬邊境戰況不斷惡化，柬埔寨國防部10日指出，泰軍持續在菩薩省特莫達鄉無差別攻擊平民區。根據前線報告，上午9時1分泰軍發射重型砲彈，9時08分再度發射2枚火砲並出動無人機轟炸村莊，而柬方官兵正「堅定不退、嚴陣以待」，全力保衛國家主權與領土完整。

泰軍今早也在柏威夏省與奧多棉芷省邊境發起多線強攻，出動戰機對三角區、安塞地區及柏威夏古寺周邊實施密集空投。泰國步兵部隊同時從多個戰區方向推進，企圖突破柬方防線。

受緊張局勢影響，柬埔寨國家奧林匹克委員會（NOCC）10日宣布，因安全考量退出在泰國舉辦的東南亞運動會，將立即撤回全體運動員和隨隊人員。委員會致函東南亞運動會聯合會表示，「運動員家屬因安全考量強烈要求親人返國」，並對其造成的不便表示歉意。

截至9日晚間，柬方通報9名平民死亡、20人重傷；泰方則有4名軍人陣亡、68人受傷。兩國已有逾50萬民眾逃離家園，其中柬埔寨卜迭棉芷省波比市仍有逾3萬3000名外國人滯留，包括逾2萬6000名泰國公民及7000餘名其他國家公民，本國居民多數已撤離。

12/08 全台詐欺最新數據

