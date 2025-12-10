嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

▲原PO不滿空服員不去提醒家長，認為是在擺爛。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

面對嬰兒失控哭鬧，不少家長也感到無能為力、焦急萬分。一名女網友抱怨，班機上有寶寶哭吼，希望空姐能去提醒一下家長，結果當場遭到拒絕，氣得原PO痛批對方擺爛，「包容跟縱容是兩回事欸！」文章引發網友逆風反擊，「拒絕妳完全合情合理」，就連婦產科醫師蘇怡寧也回，「支持空服員」。

一名女網友在Threads表示，她搭乘某外籍航空時，聽到有小嬰兒不斷哭鬧，希望空姐能去提醒家長讓孩子安靜一些，對方回應沒辦法，並解釋「這個是一個嬰兒，我們也什麼都沒辦法做！」

一番話讓原PO直呼「大傻眼！連過去提醒家長都做不到，結果說什麼都不能做？」她還說，如果今天是中年人、青少年在班機上大哭大叫，「他們還會這樣嗎？包容跟縱容是兩回事欸！」

最後，原PO也強調，這與厭童不厭童無關，也並非針對當事人家長，而是想抱怨空服員毫無作為。

底下網友紛紛逆風狂噴，「這招要在台灣用才會有人挺妳，其他地方都是丟自己臉而已」、「不覺得空服員在擺爛，他就是拒絕了一個不合理的要求」、「提醒什麼？要說『哈囉媽媽，小孩在哭喔』...大家都聽得到小孩在哭啊，要提醒什麼」、「嬰兒真的沒辦法跟青少年或中年人相提並論」、「妳可以教教大家如何讓嬰兒不能哭泣的方法再說吧！要是方法真有用，妳可以出書了」、「空服員拒絕妳完全合情合理，因為妳正要她去做一件只要妳同理心跟知識水準有一定門檻就不會提出的無理要求」。留言中更釣出婦產科醫師蘇怡寧回應，「支持空服員」。