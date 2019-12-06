　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王淺秋閃辭局長轉發言人　民進黨轟：貪30萬年終獎金能撈就撈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市新聞局長王淺秋6日無預警請辭，讓高市民進黨議員砲轟連連，直批王淺秋「能撈就撈」，指出王淺秋過了12月才請辭，就是為了要保住30萬元的年終加考核獎金。

▲民進黨議員譴責王淺秋當落跑局長。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民進黨議員譴責王淺秋當落跑局長。（圖／記者吳奕靖攝）

民進黨議員陳致中、黃文益、簡煥宗、林智鴻和鄭孟洳6日上午召開記者會，痛批王淺秋「吃人夠夠」，黃文益砲轟，「王淺秋到今天才說要辭職，妳在等什麼？妳在等公務人員到12月之後，妳可以領年終獎金、考績獎金，完全無心於高雄市的市政，還干預韓國瑜競選團隊捐款到底夠不夠用，從頭到尾，妳的心思就已經在韓國瑜的競辦裡面，妳卻一直撐，能撈就撈、撈過12月份就正式請辭。」

▲民進黨議員譴責王淺秋當落跑局長。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民進黨議員譴責王淺秋當落跑局長。（圖／記者吳奕靖攝）

民進黨團指出，局處首長年終加考績，加起來至少超過30萬。黃文益試問：「這些錢，妳拿得安心嗎？新聞局工作一塌糊塗，憑什麼當韓競辦總發言人？」，並痛批無心市政的落跑聯盟今天又多了一個人加入，並列舉葉壽山、潘恒旭、高美蘭以及王淺秋心裡只有總統選舉，完全沒有對高雄市民的承諾。

對此，王淺秋則回應：「民進黨議員永遠以小人之心度君子之腹，我所著眼的是把自己用心編列的預算及執行計劃，能夠在議會報告清楚同時順利通過二三讀，順利交接給下一任局長，讓同仁可以繼續銜接執行。一個指頭比別人，四個指頭比自己，靠著消費韓國瑜發大財的民進黨議員在乎的是錢，我們在乎的是台灣前途！」

▲▼公務員薪資辦理方法。（圖／高雄市議員黃文益提供，下同）

▲▼公務員薪資辦理方法。（圖／高雄市議員黃文益提供，下同）

▲▼公務員薪資辦理方法。（圖／高雄市議員黃文益提供，下同）

▲▼公務員薪資辦理方法。（圖／高雄市議員黃文益提供）

▲▼公務員薪資辦理方法。（圖／高雄市議員黃文益提供）

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

王淺秋昨協商討預算「今秒請辭」　民進黨：補習費騙到手，班主任連夜落跑

快訊／高雄新聞局長王淺秋無預警請辭！韓市政團隊再走一人

ET快訊
黃瀞瑩、蔡壁如請辭北市府職務　投入民眾黨選戰
南華高中校長「繳3萬保謝和弦」　阿扣笑回婚姻狀況：我還是很快
南山人壽違反勞基法累計19次　北市勞動局重罰220萬
4男輪流性侵美女獸醫焚屍　重返命案現場卻全遭警擊斃
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文嗆「憑什麼選總統」　韓國瑜：先關心賴清德想不想當她副手

投入選戰拉抬民眾黨　蔡壁如、黃瀞瑩6日雙雙請辭

王淺秋閃辭局長轉發言人　民進黨轟：貪30萬年終獎金能撈就撈

韓國瑜陣營驚爆央廣黑韓、設高雄組　新聞部經理是謝系人馬

基進黨踢館高雄競選總部送匾　快點來告！轟韓國瑜：無恥近乎神勇　

全教總質疑蔡英文「年改30年不破產」　政院：片面引用數字誤導財務狀況

社維法「易以拘留」恐違憲　立院三讀通過刪除

央廣拿中央預算打韓國瑜？　韓陣營：韓黑新聞都會下廣告推播

不忍了！王淺秋轉發言重砲手　4小時2度開嗆高雄綠議員131字

韓國瑜競總三階段人事調整　全面啟動反黑韓大作戰

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

快訊／蔡英文嗆「憑什麼選總統」　韓國瑜：先關心賴清德想不想當她副手

投入選戰拉抬民眾黨　蔡壁如、黃瀞瑩6日雙雙請辭

王淺秋閃辭局長轉發言人　民進黨轟：貪30萬年終獎金能撈就撈

韓國瑜陣營驚爆央廣黑韓、設高雄組　新聞部經理是謝系人馬

基進黨踢館高雄競選總部送匾　快點來告！轟韓國瑜：無恥近乎神勇　

全教總質疑蔡英文「年改30年不破產」　政院：片面引用數字誤導財務狀況

社維法「易以拘留」恐違憲　立院三讀通過刪除

央廣拿中央預算打韓國瑜？　韓陣營：韓黑新聞都會下廣告推播

不忍了！王淺秋轉發言重砲手　4小時2度開嗆高雄綠議員131字

韓國瑜競總三階段人事調整　全面啟動反黑韓大作戰

尼克爛到底！　隊史74年首次連2戰輸至少30分

快訊／蔡英文嗆「憑什麼選總統」　韓國瑜：先關心賴清德想不想當她副手

歲末有愛北區社造成果嘉年華　15日小北夜市登場

大專棒聯／強權殞落？台體苦吞3連敗　恐中斷連15年闖進8強

專訪／和IU拍認證照「人生成功」！韓2組實力派跟Hyukoh都有私交

全台限量供應！麥當勞3大新品登場　肉桂捲、葡萄乾卡士達捲吃起來

沒旅外但國際賽棒打名投　彭政閔鼓勵青棒球員戰勝自己

iPhone 11 Pro位置爭議　蘋果回應了！　iOS將新增可停止追蹤的切換鍵

中職／向味全龍報到　曾陶鎔緊張：像第一天進職棒

日職／王柏融與清宮幸太郎爭DH　先發位置不保

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

政治熱門新聞

王淺秋宣布辭職　高市府團隊再少一人

高雄挺韓碗粿店　「招牌撤下」傳歇業

潘恒旭任韓競辦創意總監、王淺秋接總發言人

白宮會談　郭台銘：時機敏感別談

李正皓嘆：楊蕙如比吳斯懷更討厭

韓國瑜一語挑起蔡賴心結　曾求網軍別攻擊

快訊／韓國瑜：青年眼裡我是草包　但10年內台灣會脫胎換骨

被翻出與楊蕙如合照！蔡英文：沒私交

韓國瑜嘆高雄飽受中央白眼　承諾選上「不會落跑」

館長回應劉世芳、尹立道歉：沒關係啦

綠營網軍首領！一張圖看「卡神」爭議

前彰縣長曝砂石盜採亂象：申請1公頃卻挖100公頃

台灣基進爆柯P愛將「幫忙製造韓流」

吳崑玉估蔡韓宋得票　蔡可能突破700萬

更多熱門

相關新聞

蔦屋書店明年3月首進高雄大立

蔦屋書店明年3月首進高雄大立

位於南港CityLink內的全台最大蔦屋書店（TUSTAYA BOOKSTORE），今（12／6）正式對外開幕，500坪大空間結合WIRED CHAYA茶屋，以及路易莎咖啡、台灣文創品牌小草作進駐，潤泰表示，明年與大立精品合作在南高雄開幕首間蔦屋書店，約350坪大、結合和風與台灣在地品牌，預計3月開幕。

2020蔡韓是一場「芒果乾」VS「菠蘿乾」大戰

2020蔡韓是一場「芒果乾」VS「菠蘿乾」大戰

全教總質疑蔡英文「年改30年不破產」　政院：片面引用數字誤導財務狀況

全教總質疑蔡英文「年改30年不破產」　政院：片面引用數字誤導財務狀況

韓陣營：央廣韓黑新聞都會下廣告推播

韓陣營：央廣韓黑新聞都會下廣告推播

王淺秋4小時2度嗆高綠議員131字

王淺秋4小時2度嗆高綠議員131字

關鍵字：

高雄2020大選2020大選韓國瑜王淺秋年終獎金

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

Wanna One有1人因作假票數入選！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面