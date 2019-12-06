王淺秋閃辭局長轉發言人　民進黨轟：貪30萬年終獎金能撈就撈

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市新聞局長王淺秋6日無預警請辭，讓高市民進黨議員砲轟連連，直批王淺秋「能撈就撈」，指出王淺秋過了12月才請辭，就是為了要保住30萬元的年終加考核獎金。

▲民進黨議員譴責王淺秋當落跑局長。（圖／記者吳奕靖攝）

民進黨議員陳致中、黃文益、簡煥宗、林智鴻和鄭孟洳6日上午召開記者會，痛批王淺秋「吃人夠夠」，黃文益砲轟，「王淺秋到今天才說要辭職，妳在等什麼？妳在等公務人員到12月之後，妳可以領年終獎金、考績獎金，完全無心於高雄市的市政，還干預韓國瑜競選團隊捐款到底夠不夠用，從頭到尾，妳的心思就已經在韓國瑜的競辦裡面，妳卻一直撐，能撈就撈、撈過12月份就正式請辭。」

▲民進黨議員譴責王淺秋當落跑局長。（圖／記者吳奕靖攝）

民進黨團指出，局處首長年終加考績，加起來至少超過30萬。黃文益試問：「這些錢，妳拿得安心嗎？新聞局工作一塌糊塗，憑什麼當韓競辦總發言人？」，並痛批無心市政的落跑聯盟今天又多了一個人加入，並列舉葉壽山、潘恒旭、高美蘭以及王淺秋心裡只有總統選舉，完全沒有對高雄市民的承諾。

對此，王淺秋則回應：「民進黨議員永遠以小人之心度君子之腹，我所著眼的是把自己用心編列的預算及執行計劃，能夠在議會報告清楚同時順利通過二三讀，順利交接給下一任局長，讓同仁可以繼續銜接執行。一個指頭比別人，四個指頭比自己，靠著消費韓國瑜發大財的民進黨議員在乎的是錢，我們在乎的是台灣前途！」

▲▼公務員薪資辦理方法。（圖／高雄市議員黃文益提供，下同）

►「即日起，我退出老化黨。」

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