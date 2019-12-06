恐怖！情侶半夜12點回飯店　門一開驚見「陌生喪服男躺床」嚇壞

▲情侶半夜回飯店，沒想到開門後卻看見床上躺著穿喪服的男子。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一對情侶近日至湖南省長沙市旅遊，不料玩到半夜12點回飯店時，卻在房間床上見到一名熟睡且穿著喪服的陌生男子，嚇得小倆口趕緊向飯店反映，並且要求賠償。事件曝光後，網友也傻眼直呼「太恐怖了！那男的怎麼能進房？」

綜合陸媒報導，劉姓男子和女友近日到長沙市遊玩並且入住當地飯店，當他們辦完登記手續後，就先將行李放在房內，隨後到外頭四處逛街玩樂；直至玩到盡興回房時，卻碰見驚悚一幕，「當我們打開門就赫然發現一個陌生男子躺在床上，最弔詭的是，這男的還穿著孝服...而且當時還是午夜12點，嚇得我們趕快通報房務人員。」

▼劉男困惑地說，自己確實拿著房間房卡，為何還有其他人進房？（圖／翻攝自微博）

劉男女友則說，自己房間裡遇到陌生人就已經夠恐怖了，對方家裡還疑似有人往生，真的相當不吉利。飯店隨後展開調查，發現陌生男子手上也拿著該房間的房卡，認為可能有兩種情況，「可能是客人退房了，但是房卡沒有被收走；另外就是系統出了問題，管理上存在疏忽，導致一間房可以用兩張房卡開啟。」

據悉，陌生男子的弟弟近日去世，飯店相關人員正查核他的身分以及進房動機，並且對櫃檯服務員進行嚴厲懲處。飯店事後給出的補償是免費讓這對情侶住2個晚上，但是情侶對這個條件相當不滿意，認為他們受到的驚嚇無法言喻，因此想提出進一步的賠償，目前雙方仍在協商中。

▼房間出現陌生人讓情侶受到驚嚇。（示意圖／翻攝自微博）

不少網友看完都認為「飯店的過失比較大」，「我如果是那對情侶，大概也會嚇得魂飛魄散」、「超級觸霉頭...」、「還以為開門看到鬼呢」、「半夜12點房間出現陌生人，這飯店肯定要賠的」、「好奇葩啊，那男的為什麼會睡那裡，就算家裡有人過世也不可以這樣吧」、「感覺房務人員對眼前景象也一頭霧水」。

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