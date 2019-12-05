台東唯一入選　池上日暉渡假村獲觀光局「2019年度之星」飯店

▲池上日暉渡假村獲觀光局「2019年度之星」飯店 ，在台東縣政府擴大主管會報中由縣長饒慶鈴親自頒獎表揚。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者楊鈞典／台東報導

由觀光部交通局所推動的「星級旅館」，為積極推展星級旅館評鑑及品牌，日前由官方評審與網友綜合評鑑票選，從全台4百多家特色飯店中，選拔出「2019年度之星」10大飯店。先前榮獲「全台最美飯店」票選冠軍的台東池上日暉國際渡假村,因獨特環境魅力與受歡迎高人氣,獲選「2019年度之星」,也是台東唯一入選飯店，5日在台東縣政府擴大主管會報中由縣長饒慶鈴親自頒獎表揚。希望藉由地方業者與官方的共同打拼，希望能吸引更多人來台東旅遊，感受這裡的好山好水。

入住「年度之星」飯店，秋冬補助再加碼抽$1000住宿折抵，最美年度之星-台東池上日暉國際渡假村，住宿除了飽覽花東縱谷美景、沐浴池上唯一溫泉美湯，現有「擴大國旅秋冬遊」年底前每房每晚可折抵千元外，到明年1/23止，還可再憑住宿憑證，到日暉享受免費大眾池泡湯。

此外，這次觀光局票選「年度之星10大飯店」後，更再加碼推出「星級旅館心動之旅」抽獎活動，民眾自108年12月12日~109年2月29日止，可至台灣旅宿網活動專區，進行「啟動幸運星輪盤」的知識小遊戲，就有機會獲得訂房優惠折抵$1000元，不限平假日，可與秋冬補助併用，讓民眾盡情享受台灣之美。

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