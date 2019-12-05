情侶路中吵架！女友遭肘擊痛到蹲下被撞死　男「輕判10個月」...網怒炸

實習記者賴韻如／綜合報導

廣東省廣州市於4月15日凌晨發生一起交通命案，一對學生情侶在路中央吵架，過程中男友用手肘頂開女孩，未料下一秒女孩就被一輛飛速駛來的轎車高速撞擊，當場慘死。近日一審判決出爐，該男子因涉嫌交通肇事罪，被判處有期徒刑十個月，緩刑一年。

據《網易新聞》報導，「@廣州交警」的官方微博於上月6日發布一段影片，從畫面中可見，當時這對情侶站在白雲區潯峰山東路瀾溪街北路中央吵得不可開交，隨後一位身穿白帽衫、淺色短褲的男生張開雙手，疑似向後架拐子，女生因為痛苦而埋頭蹲在雙實線附近，過沒多久，一輛黑色轎車高速行駛而來，該女當場被撞飛。

▲男友用手肘猛擊女友。（圖／翻攝自微博）



▲▼女友埋頭蹲下，下秒遭轎車撞飛身亡。（圖／翻攝自微博）



近日判決結果出爐，交警部門指出，男子在車道內停留，事後因涉嫌交通肇事罪已被依法逮捕，負事故的主要責任；而肇事司機在夜間行駛時沒有留意觀察前方路在忽視安全駕駛的行為，負事故的次要責任。法院認為，該男子在犯罪以後自行投案，並且如實供述自己的犯罪事實，屬於自首，更在案發後積極賠償，取得了被害人家屬的諒解，得以從輕處罰，判處有期徒刑十個月，緩刑一年。

對此，法官也提醒，情侶間吵架是一件非常正常的事，但遇到問題時一定要冷靜溝通、互相體諒，切勿衝動行事，尤其年輕情侶在遇到感情問題容易產生較強的情緒波動，也會更容易做出危險行為，「這不僅會傷害自己和身邊的人，還會危害公共安全，造成不可挽回的損失。」

許多網友對這個判決結果相當傻眼，紛紛留言表示，「應該以過失殺人罪判。」、「我看成十年呢...結果才十個月？」、「等於沒坐牢啊！」、「這混蛋一個，建議判死刑吧。」、「想被撞的沒被撞，去勸的挨了打，還當了替死鬼，姑娘啊，下輩子選男人當心一點吧」。