楊蕙如就是蔡英文網軍？　賴清德：初選的紛擾已經過去

▲賴清德。（圖／翻攝自網路）



記者呂欣玫／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，遭國民黨質疑是民進黨網軍，並指出副總候選人賴清德在民進黨初選時是否遭楊蕙如網軍攻擊。對此，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄轉述賴清德表示，初選的紛擾已經過去，現在全黨的目標就是團結勝選。

對於楊蕙如被查出是網軍頭一事，賴清德4日受訪時表示，相關事件還要等司法釐清，才能水落石出，至於被問到楊蕙如與賴清德初選時批評的蔡總統的網軍是同一批人嗎？賴清德只說還要查證。

對此，阮昭雄轉述賴前院長表示，所謂「要查證」的說法，是指楊蕙如此案已經進入司法程序，都必須尊重司法調查，整起事件也要待司法釐清才能進一步說明，不便就個案進行臆測或評論。至於初選階段相關言論，阮昭雄也轉述賴清德表示，初選的紛擾已經過去，現在全黨的目標就是團結勝選。

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