「3年薪資調整勝馬政府8年！」蔡英文：政府要有主動調整工資決心

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／台北報導

由台灣青年民主協會主辦之「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，4日起一連3天，在台北國際會議中心登場。總統蔡英文4日打頭陣第一位上場，被問及最低薪資問題，蔡英文表示，最低薪資的法制化是她的政見，3年來四度調整最低工資，等於上個政府8年的調整幅度，並強調「政府要有調整工資的決心」。

蔡英文表示，最低薪資的法制化是她的政見，勞動部已經把最低工資法草擬完畢，正在行政院審訂當中，但不能靠這一個法解決問題，「政府要有主動調整工資的決心」上任以來四度調整最低工資，3年調整幅度等於上個政府8年的調整幅度。

蔡英文強調，每一次調薪都會很小心的去平衡整體經濟的情況，並不會因為調整工資去影響產業競爭力和經濟發展，雖然有四次調整，但台灣經濟產業還是在往前走，最低工資法制化可以持續進行，這是一套重要法律，需要多一點的時間把法制化做得更好。

蔡英文說，這牽涉到勞工很大權益，也牽涉到經濟發展和薪資結構、水準，未來就按照這個法律有制度的去調薪資，若在太短的時間做太大幅度的調整，對很多企業會有比較難以承受的成本上的負擔，而目前調整薪資的部分已經相對是全體企業結構裡比較小的成分，因為小所以更有調高薪資的空間，持續找出調整最低薪資的空間。

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