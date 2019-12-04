紙風車來嘉義　陳明文化身魔法師推婦幼關懷

▲▼ 立委參選人陳明文邀請知名劇團紙風車 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

頗受大小朋友喜愛的紙風車劇團，12月7日將在水上鄉中華電信旁及20日在大林平林國小晚上七點開場，4日記者會特別由立委陳明文、紙風車團長任建誠及靈魂人物巫頂哥哥化身魔法師裝扮與小朋友互動，現場歡笑聲不斷。

▲▼ 活動兩隻巨型犬進場頗受孩子歡迎 。（圖／記者翁伊森攝）

4日活動先由紙風車團長任建誠拿出劇中道具「魔法書」，讓魔法師「阿文」施展法力，原本空白的魔法書在阿文的吹拂下立刻變出了圖案，隨即阿文又施展法力給小朋友，在小朋友的吹拂下，原本黑白的魔法書立刻變成彩色的，現場小朋友驚呼連連，隨即劇中人物「巫頂」也亮相帶來魔術，將劇中兩隻巨型犬帶到現場，讓在場小朋友拋接，氣氛歡樂。

陳明文表示，很多人都很喜歡紙風車的表演，在各界努力之下，讓紙風車能再次回嘉表演，也希望透過親子寓教於樂的方式，讓更多人看見政府在推行婦幼政策的努力。因此，特地邀請該劇團來到別具特色用心打造親子遊憩空間的中埔聯合後援會，讓大小朋友們進行互動遊戲。

紙風車團長任建誠表示，嘉義鄉親過往給紙風車很大的支持，日前也來過中埔辦過演出，今天回到中埔，要給支持紙風車的大朋友小朋友驚喜，並邀請扮演魔法師的陳明文和劇中角色巫頂出場，一起演出魔術，讓小朋友們又驚又喜。

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