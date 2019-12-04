蘇啓誠案總統、長官皆噤聲　宋楚瑜：難怪政治向下沉淪

▲宋楚瑜4日前往新北市，關心南靖部落原住民生活情況 。（圖／親民黨提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

「卡神」楊蕙如操縱網路輿論，藍營人士質疑，間接釀成前大阪辦事處處長輕生，駐日代表謝長廷與此事脫不了關係。謝長廷3日在臉書首度反擊，「楊蕙如的事情我都要負責？」對此，親民黨總統候選人宋楚瑜4日受訪批評，他不是說誰要不要負責任的問題，針對蘇啓誠案，總統也沒有出來表達任何的意見，難怪政治向下沉淪。

宋楚瑜4日赴新北市關心南靖部落原住民生活情況。針對謝長廷的說法，宋楚瑜強調，不是說誰要不要負責任的問題，外交官蘇啓誠是在日本受教育，日本人的政治人物最重要的就是問心無愧 ，如果受到冤枉，要切腹自殺表達他的清白；「這位外交官以死明志，我們可以不還給他公道嗎？」

宋楚瑜接著說，全權特任代表竟然發生那樣大的事情，我們的總統也沒有出來表達任何的意見，令人不解，也沒看到負責的長官出來表達任何內疚的意思，「難怪我們的政治愈來愈向下沉淪，這是我覺得很難過的事」。他強調，將來有機會重新回到政府做事，就要負責任，不能有權無責，有權力要善用資源去解決這些問題。

宋楚瑜直言，「這像台灣嗎？這像亞洲四小龍嗎？連個小蛇都不如，你看看這生活條就件，不覺得很慚愧嗎？」每天只會在那邊講大話 ，沒有去解決問題 ，我們今天到這邊來 ，就是希望大家重視城鄉差距、貧富差距。

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