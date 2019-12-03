宋楚瑜直播字幕變簡體　親民黨喊告：支持者稱綠網軍開始攻擊

▲宋楚瑜。（圖／記者楊亞璇攝）



記者呂欣玫／綜合報導

親民黨總統候選人宋楚瑜3日透過臉書開直播，沒想到卻被支持者告知「綠蛆網軍開始攻擊宋大哥，把宋大哥的直播字幕變成簡體字」。對此，親民黨3日澄清，該簡體字幕並非親民黨自己製作，「黑宋開始流行了嗎？黑韓退燒了嗎？怎麼樣才能告臉書？」

親民黨透過臉書表示，今天是「宋大哥開講」第一場直播，雖然僅8分多鐘直播，但很高興地有許多老朋友新朋友在線上觀看宋大哥談「同理才能同心」。

親民黨說，可怕的是，在直播結束後，「我們立即收到支持群眾的轉貼圖，說『綠蛆網軍』開始攻擊宋大哥，把宋大哥的直播字幕變成簡體字，要我們趕緊去提告。」

對此，親民黨提出3點鄭重澄清，第一，該簡體字幕是由臉書系統自動生成產生，並非親民黨自己製作的字幕；第二，臉書係國外系統，在台灣境內無法可管，但若有人透過轉貼方式，惡意散佈此一圖文，即已構成刑法誹謗罪的法律要件；第三，親民黨呼籲，楊蕙如遭起訴一案已經證明台灣刑事警察局具有十足追查能力，請部分不肖網友切勿以身試法。

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