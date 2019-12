轟民進黨對不起原住民　宋楚瑜：推動原住民不在籍投票

台灣2020總統大選不僅全台民眾關心,國際媒體也相當關注,路透社日前就已一則題為《在選票的背後,台灣總統候選人告知持者,接受民調時說謊》(Behind in polls, Taiwan president contender tells supporters to lie to pollsters)來報導台灣的總統大選。