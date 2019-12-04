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轟民進黨對不起原住民　宋楚瑜：推動原住民不在籍投票

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▲▼宋楚瑜4日前往新北市，關心南靖部落原住民生活情況 。（圖／親民黨提供）

▲宋楚瑜4日前往新北市，關心南靖部落原住民生活情況 。（圖／親民黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統參選人宋楚瑜4日前往新北市，關心南靖部落原住民生活情況，他在受訪時批評，民進黨政府對不起原住民，這是我們做為台灣人的悲哀，他並透露，要推動原住民不在籍投票，不需要回到原鄉就可在居住地投票，且原住民都贊成。

宋楚瑜指出，我們政府承諾過很多原住民的事情，都沒有做到，只有用嘴巴講 ，到今天為止，民進黨回來執政四年，對這樣子的部落、生活條件，「我不願用紐約的那三個字來描寫這樣的環境，這是我們做為台灣人的悲哀，就是我們對不起原住民 」，沒有把他們基本做人的尊嚴、守護台灣這片土地，沒有對他們有適當的回報。

▲▼宋楚瑜4日前往新北市，關心南靖部落原住民生活情況 。（圖／親民黨提供）

宋楚瑜說，他今天來不是來拉票，因為白天住在這邊的原住民都出去討生活去了，他們在都會裡討生活不容易，住的條件又這麼差，子女的教育也受到不公平的待遇，老人家的生活條件、身體健康，也需要好好地照顧。

宋楚瑜強調，他再一次瞭解到他的責任很重，他要負責任、要去處理好，對於民進黨過去，從蘭嶼開始到新北市這些工作沒有任何進展，覺得非常的憤怒，需要重新找回良心來幫大家，解決問題。

憲法增修條文第十條規定「國家應依民族意願，保障原住民族之地位及政治參與，並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展，其辦法另以法律定之。」

宋楚瑜說，他提出讓原住民有不在籍投票的權利，不必要跋山涉水回到家鄉去投，可以在現住地去投票，他也問過原住民，他們都贊成，他先要有民意支持才去推動，傾聽民意。

▲▼宋楚瑜4日前往新北市，關心南靖部落原住民生活情況 。（圖／親民黨提供）

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