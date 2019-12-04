郭家軍宮鬥來真的！劉宥彤逼問　蔡沁瑜吃誠實豆沙包被K

▲蔡沁瑜、劉宥彤大玩快問快答。（圖／翻攝自YouTube）

記者黃巈禾／台北報導

郭家軍宮鬥來真的！列席親民黨不分區的「郭家軍」劉宥彤、蔡沁瑜2日在網路節目大玩快問快答。對於親民黨總統候選人宋楚瑜當選可能性，在劉宥彤逼問下，蔡沁瑜吃誠實豆沙包竟答「不會」！

劉宥彤邀請蔡沁瑜擔任「彤言無忌」網路節目的來賓，兩人首度同框，節目一開始，蔡沁瑜開玩笑地說「我們要證實宮鬥是真的」。果然，劉宥彤展開一連串辛辣發問，像是「在主播台發生最糗的事情」、「非安全名單是否感到委屈？」、「宋楚瑜會不會當選」等。

劉宥彤名列不分區名單第四，蔡沁瑜第九。對於非在安全名單，而劉宥彤卻是，是否感到委屈，要不要跟劉宥彤「宮鬥」？蔡沁瑜說，「可能要一下，我也覺得妳也沒有那麼安全，不要以為自己已經進入安全名單…」

劉宥彤則說，自己真的要安全的話，其實要7％，「像某些人才2％」，兩人確實在「鬥」，都在「鬥嘴」。

劉宥彤繼續緊咬不分區名單，「親民黨不分區名單中，妳覺得在你前面的人，誰最需要排在妳後面？」。

蔡沁瑜直言，「不能講，講出來會死人的，真的…」。她緊接開玩笑地說「但是如果有可能的話，郭台銘排在我後面我倒是覺得挺好的，這樣我一定是進入安全名單，郭台銘幫我衝票跟催票」。

最後，難題來了！對於覺得宋楚瑜會不會當選，蔡沁瑜一聽完題目立刻舉牌挑戰大冒險，在劉宥彤的逼問下，蔡沁瑜直答「不會」，劉宥彤也鬧著玩拿牌子輕拍蔡沁瑜的頭。

蔡沁瑜趕緊解釋，「不要這樣子，可是政黨票還是可以投我們啊！可是我跟妳講，投票是這樣子啦！理性判斷覺得不會，可是那是一個感性的行為。」