于美人：韓國瑜帶民調後已失真　我們就不在民調上糾葛

▲宋楚瑜、于美人受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜、發言人于美人受訪時，于美人稱當時鴻海創辦人被民調做掉，「受了很大委屈」，如今韓國瑜用極端方式帶民調，造成民調失真，她認為，極端呼喚極端，「民調已經失真，我們就不在民調上面糾葛」。

宋楚瑜說，民調不是用操作的，人民應該得到充分資訊，看誰能真正為百姓講話，到目前為止，親民黨、他個人、副總統候選人余湘，都是用負責任的態度提出看法、政見，台灣目前面臨的環境，「我看到了，我聽到了，我也看不下去了」，要把人民的心聲講出來。

于美人在旁提出民調資料指出，在國民黨初選前，韓國瑜的民調高達46.1%、蔡英文僅24.6%，當時就是因為民進黨操作國民黨初選支持韓國瑜，就是要把郭董打下來，「郭台銘在這份民調受了很大委屈，很不公平」，極端會呼喚另外一個極端，韓國瑜用這麼極端的方式帶民調，連區域立委民調也失真」。

于美人說，是不是大家可以回歸理性，第三勢力要站出來，就是因為藍綠已經是扭曲、摧毀式的打法，選完後大家還要做朋友，如此的仇恨跟撕裂，怎麼做朋友？

于美人表示，雖然大家認為親民黨支持度不是很高，但他們收到太多中間選民的呼喚，我們稱他們為「默默」，我們在找「默默」，默默支持的人非常多，「民調已經失真，我們就不在民調上面糾葛」，我們也感謝韓國瑜帶民調，這樣我們就不用在回應民調的事情，既然民調已經失真。

于美人強調，宋跟郭在政見融合，郭台銘很可惜不能參選，但他的政見，親民黨、宋楚瑜都非常支持，一定會好好實行，郭台銘也說會支持宋楚瑜，監督落實政見，民調問題就不再回應，因為極端呼喚極端，硬生生把郭台銘用民調做掉了。

►白白胖胖也是一種美